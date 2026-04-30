A Prefeitura de Piracicaba anunciou a abertura de licitação para a construção de uma passarela que deve conectar dois dos pontos mais movimentados da cidade: a Área de Lazer do Trabalhador e o Parque da Rua do Porto. A proposta busca facilitar o deslocamento de pedestres e reforçar a segurança em uma região com grande fluxo diário.
A estrutura será instalada sobre a avenida Dr. Paulo de Moraes e terá formato elevado, permitindo uma travessia contínua, sem interferência do tráfego de veículos.
Projeto aposta em acessibilidade e proteção climática
De acordo com o plano apresentado, a passarela será construída em estrutura metálica e contará com cobertura em policarbonato, oferecendo proteção contra sol e chuva.
O trajeto também será adaptado para garantir acessibilidade, atendendo pessoas com mobilidade reduzida e promovendo inclusão no acesso entre os espaços públicos.
A iniciativa pretende tornar o percurso mais confortável e seguro, principalmente em dias de maior movimento na região turística.
Licitação milionária já tem data definida
O investimento estimado para a obra é de R$ 6,3 milhões, e a contratação será feita por meio de licitação pública, com critério de menor preço global.
A abertura das propostas está marcada para o dia 9 de junho, às 13h30, com início da etapa de lances logo em seguida. O prazo previsto para execução dos serviços é de nove meses, podendo ser estendido conforme a necessidade.
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Revitalização da Rua do Porto ganha reforço
A construção da passarela integra um projeto mais amplo de requalificação da orla da Rua do Porto, uma das regiões mais tradicionais e turísticas da cidade.
Segundo a administração municipal, a intervenção deve melhorar a organização do fluxo de pedestres e valorizar o entorno, além de estimular o turismo local.
Estrutura pode virar novo cartão-postal
Além da função prática, o projeto também aposta no impacto visual. A proposta inclui um design moderno inspirado em elementos ligados ao rio Piracicaba, o que pode transformar a passarela em um novo ponto de interesse turístico.
A expectativa é que a ligação entre as áreas verdes fortaleça o uso dos espaços públicos e amplie as opções de lazer para moradores e visitantes.
O edital completo já está disponível no portal oficial da Prefeitura para consulta pública.