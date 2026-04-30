A Prefeitura de Piracicaba anunciou a abertura de licitação para a construção de uma passarela que deve conectar dois dos pontos mais movimentados da cidade: a Área de Lazer do Trabalhador e o Parque da Rua do Porto. A proposta busca facilitar o deslocamento de pedestres e reforçar a segurança em uma região com grande fluxo diário.

A estrutura será instalada sobre a avenida Dr. Paulo de Moraes e terá formato elevado, permitindo uma travessia contínua, sem interferência do tráfego de veículos.

Projeto aposta em acessibilidade e proteção climática

De acordo com o plano apresentado, a passarela será construída em estrutura metálica e contará com cobertura em policarbonato, oferecendo proteção contra sol e chuva.