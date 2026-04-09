A Prefeitura de Piracicaba intensificou, nas últimas semanas, os trabalhos de recuperação e melhoria em estradas rurais do município. Entre os dias 30 de março e 2 de abril, aproximadamente 45 quilômetros de vias passaram por intervenções em diferentes regiões.

As ações têm como objetivo garantir mais segurança, facilitar o deslocamento diário e melhorar o escoamento da produção agrícola.

Impactos diretos para moradores e produtores

Na prática, as melhorias já refletem na rotina de quem depende dessas vias. Com as obras, há redução de atoleiros, mais estabilidade no tráfego e menos prejuízos para produtores rurais.