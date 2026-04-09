A Prefeitura de Piracicaba intensificou, nas últimas semanas, os trabalhos de recuperação e melhoria em estradas rurais do município. Entre os dias 30 de março e 2 de abril, aproximadamente 45 quilômetros de vias passaram por intervenções em diferentes regiões.
As ações têm como objetivo garantir mais segurança, facilitar o deslocamento diário e melhorar o escoamento da produção agrícola.
Impactos diretos para moradores e produtores
Na prática, as melhorias já refletem na rotina de quem depende dessas vias. Com as obras, há redução de atoleiros, mais estabilidade no tráfego e menos prejuízos para produtores rurais.
O transporte de mercadorias também ganha eficiência, favorecendo a economia local e reduzindo riscos durante o trajeto.
A iniciativa reforça o investimento em infraestrutura rural como estratégia para melhorar a qualidade de vida no campo e garantir mais segurança no deslocamento diário.
Intervenções vão além da manutenção básica
Os serviços realizados não se limitaram ao nivelamento das estradas. As equipes também executaram ações estruturais para evitar problemas futuros, como:
- instalação de tubulações para drenagem
- medidas de contenção contra erosão
- recuperação de trechos críticos
Essas iniciativas contribuem para aumentar a durabilidade das vias e reduzir a necessidade de reparos constantes.
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Regiões atendidas pelas obras
Os trabalhos foram concentrados em importantes rotas da zona rural, incluindo:
- PIR-302 (estrada Francisca Domingues – estrada dos Dini)
- PIR-260 (Anhumas–Conchas)
- PIR-019/290 (região do bairro Dini)
- PIR-288 (estrada de Ibitiruna)
Esses trechos são fundamentais para o acesso de moradores e o transporte da produção agrícola.