Uma criança de apenas 5 anos morreu após passar mal na tarde desta quinta-feira (30), em uma escola municipal no bairro Algodoal, em Piracicaba.

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De acordo com as informações, o menino teve um mal súbito por volta das 16h, na Escola Municipal Professora Rita de Cássia Paulucci. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local.