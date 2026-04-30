Uma criança de apenas 5 anos morreu após passar mal na tarde desta quinta-feira (30), em uma escola municipal no bairro Algodoal, em Piracicaba.
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De acordo com as informações, o menino teve um mal súbito por volta das 16h, na Escola Municipal Professora Rita de Cássia Paulucci. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local.
A criança foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Rezende, mas, apesar dos esforços das equipes médicas, não resistiu e teve o óbito confirmado.
A Guarda Civil Municipal também foi acionada para atender a ocorrência. As circunstâncias do caso serão investigadas para esclarecer o que provocou o mal súbito.