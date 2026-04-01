O primeiro suíno clonado no Brasil nasceu em uma unidade de pesquisa do Instituto de Zootecnia/APTA/SAA de Tanquinho, em Piracicaba. O animal veio ao mundo saudável e representa um avanço inédito na ciência brasileira. Tem 2,5 kg e foi batizado de Boreal.

O resultado da pesquisa foi comemorado no meio científico, pois os estudos serão fundamentais, no futuro, para produzir órgãos para humanos. Este primeiro suíno clonado no Brasil faz parte de uma pesquisa que vai ajudar a salvar cerca de 48 mil brasileiros que estão na fila aguardando transplantes de órgãos.

"O clone nasceu em Tanquinho, unidade de pesquisa do Instituto de Zootecnia/APTA/SAA, fruto da parceria de pesquisa com a Xenobrasil/USP para a produção de suínos geneticamente modificados que serão doadores de órgãos e tecidos para transplante em humanos. Este clone, nome Boreal, finaliza a primeira fase do projeto que se iniciou há 6 anos atrás na USP, pois foi dominada a tecnologia de clonagem. Este projeto tem como mentor principal Dr Silvano Raia. O próximo passo é a produção do clone geneticamente modificado. Piracicaba é um berço de desenvolvimento de técnicas e tecnologias, com inúmeras instituições de pesquisa e pesquisadores altamente qualificados em diversas áreas. O bairro de Tanquinho sempre apoiou às pesquisas desenvolvidas na unidade. E, com a chegada deste projeto, não só o bairro, mas o poder público e a sociedade da região metropolitana de Piracicaba", explica a zootecnista Simone Raymundo de Oliveira, pesquisadora Científica do Instituto de Zootecnia/APTA/SAA, em entrevista ao Jornal de Piracicaba.