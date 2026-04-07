Dois homens foram presos pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (6), suspeitos de envolvimento no furto de um cofre de uma igreja em Piracicaba. A ação rápida das equipes resultou na recuperação do objeto e na detenção dos envolvidos.
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Furto em igreja mobiliza polícia
A ocorrência teve início após pedestres alertarem policiais durante patrulhamento sobre o furto em um templo religioso. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados pelo responsável pela igreja que o crime teria ocorrido pouco antes, por volta das 14h.
Segundo relato, uma porta interna foi arrombada e o cofre do estabelecimento levado. Marcas no chão indicavam que o objeto foi arrastado para fora do prédio, o que ajudou a direcionar as buscas.
Rastros levaram até imóvel abandonado
Seguindo os vestígios deixados no trajeto, os policiais chegaram até uma residência aparentemente abandonada. Do lado de fora, já era possível ver o cofre violado, além de ferramentas utilizadas na ação criminosa.
Diante das evidências, a equipe entrou no imóvel e localizou dois suspeitos. Um deles admitiu participação no crime, afirmando ter ajudado a abrir o cofre após o comparsa levá-lo até o local.
Tentativa de fuga e prisão dos suspeitos
Durante a abordagem, um dos homens tentou escapar ao pular o muro da casa, mas foi contido pelos policiais. Ele precisou ser algemado e encaminhado para atendimento médico antes de ser levado ao Plantão Policial. O outro suspeito não resistiu à abordagem.
Cofre recuperado e investigação em andamento
O cofre foi recuperado e passou por perícia técnica no local. Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante por furto qualificado.
Os dois homens permanecem detidos e à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.