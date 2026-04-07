Dois homens foram presos pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (6), suspeitos de envolvimento no furto de um cofre de uma igreja em Piracicaba. A ação rápida das equipes resultou na recuperação do objeto e na detenção dos envolvidos.

A ocorrência teve início após pedestres alertarem policiais durante patrulhamento sobre o furto em um templo religioso. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados pelo responsável pela igreja que o crime teria ocorrido pouco antes, por volta das 14h.

Segundo relato, uma porta interna foi arrombada e o cofre do estabelecimento levado. Marcas no chão indicavam que o objeto foi arrastado para fora do prédio, o que ajudou a direcionar as buscas.

Rastros levaram até imóvel abandonado