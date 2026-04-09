A antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 já começou a movimentar milhões de beneficiários em todo o país. Com depósitos sendo realizados de forma escalonada, aposentados e pensionistas precisam ficar atentos ao acesso ao aplicativo Caixa Tem até o dia 24 de abril para garantir a movimentação dos valores.
A liberação contempla cerca de 35 milhões de segurados e deve injetar mais de R$ 78 bilhões na economia brasileira, fortalecendo o consumo no primeiro semestre.
Quem tem direito ao benefício
O abono anual é destinado a diferentes grupos vinculados ao INSS. Entre os contemplados estão:
- aposentados
- pensionistas
- beneficiários de auxílio-doença
- segurados que recebem auxílio-acidente
- pessoas que recebem salário-maternidade
- beneficiários do auxílio-reclusão
Por outro lado, quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não tem direito ao 13º salário.
Como funciona o calendário de pagamento
O cronograma foi dividido em duas etapas ao longo dos próximos meses. A ordem segue o número final do benefício, desconsiderando o dígito após o traço.
- A partir de 24 de abril: início da primeira parcela
- Final de abril até início de maio: continuidade dos depósitos
- Final de maio até início de junho: pagamento da segunda parcela
Os valores são creditados automaticamente na conta onde o beneficiário já recebe o pagamento mensal, sem necessidade de solicitação.
VEJA MAIS:
- 1º porco clonado no Brasil nasce em unidade de Piracicaba
- Despedida da jovem Giovana comove com muitas homenagens
- Cofre é furtado de igreja em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Por que baixar o Caixa Tem é importante
O acesso ao aplicativo Caixa Tem permite consultar saldo, movimentar o dinheiro e realizar pagamentos ou transferências. Para muitos beneficiários, o app é a principal forma de gerenciar o valor recebido.
Especialistas alertam que deixar de acessar a conta pode dificultar o uso do recurso, especialmente para quem depende do valor para despesas imediatas.
Impacto econômico e antecipação do benefício
A estratégia de antecipar o pagamento do 13º segue o modelo adotado nos últimos anos e busca impulsionar a economia ainda no primeiro semestre.
Com bilhões em circulação, a medida beneficia tanto os segurados quanto o comércio, especialmente em um período de recuperação econômica.