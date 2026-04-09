A antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 já começou a movimentar milhões de beneficiários em todo o país. Com depósitos sendo realizados de forma escalonada, aposentados e pensionistas precisam ficar atentos ao acesso ao aplicativo Caixa Tem até o dia 24 de abril para garantir a movimentação dos valores.

A liberação contempla cerca de 35 milhões de segurados e deve injetar mais de R$ 78 bilhões na economia brasileira, fortalecendo o consumo no primeiro semestre.

Quem tem direito ao benefício

O abono anual é destinado a diferentes grupos vinculados ao INSS. Entre os contemplados estão: