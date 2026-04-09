09 de abril de 2026
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ATENÇÃO!

13º do INSS: aposentados devem baixar Caixa Tem nos próximos dias

Por Redenção/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Marcelo Camargo/Agência Brasil
13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

A antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 já começou a movimentar milhões de beneficiários em todo o país. Com depósitos sendo realizados de forma escalonada, aposentados e pensionistas precisam ficar atentos ao acesso ao aplicativo Caixa Tem até o dia 24 de abril para garantir a movimentação dos valores.

A liberação contempla cerca de 35 milhões de segurados e deve injetar mais de R$ 78 bilhões na economia brasileira, fortalecendo o consumo no primeiro semestre.

Quem tem direito ao benefício

O abono anual é destinado a diferentes grupos vinculados ao INSS. Entre os contemplados estão:

  • aposentados
  • pensionistas
  • beneficiários de auxílio-doença
  • segurados que recebem auxílio-acidente
  • pessoas que recebem salário-maternidade
  • beneficiários do auxílio-reclusão

Por outro lado, quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não tem direito ao 13º salário.

Como funciona o calendário de pagamento

O cronograma foi dividido em duas etapas ao longo dos próximos meses. A ordem segue o número final do benefício, desconsiderando o dígito após o traço.

  • A partir de 24 de abril: início da primeira parcela
  • Final de abril até início de maio: continuidade dos depósitos
  • Final de maio até início de junho: pagamento da segunda parcela

Os valores são creditados automaticamente na conta onde o beneficiário já recebe o pagamento mensal, sem necessidade de solicitação.

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Por que baixar o Caixa Tem é importante

O acesso ao aplicativo Caixa Tem permite consultar saldo, movimentar o dinheiro e realizar pagamentos ou transferências. Para muitos beneficiários, o app é a principal forma de gerenciar o valor recebido.

Especialistas alertam que deixar de acessar a conta pode dificultar o uso do recurso, especialmente para quem depende do valor para despesas imediatas.

Impacto econômico e antecipação do benefício

A estratégia de antecipar o pagamento do 13º segue o modelo adotado nos últimos anos e busca impulsionar a economia ainda no primeiro semestre.

Com bilhões em circulação, a medida beneficia tanto os segurados quanto o comércio, especialmente em um período de recuperação econômica.

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