Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (8), após invadir uma escola municipal em Piracicaba. A ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação dos objetos furtados e na detenção do suspeito ainda nas proximidades do local.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h17 na Escola Municipal Ângela Sbrogio Furlan, localizada no bairro Jardim Esplanada. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito foi visto deixando a unidade escolar com diversos itens pertencentes a uma professora.

Ação policial e prisão

Após o acionamento via COPOM, equipes da 1ª Companhia do 10º BPM/I iniciaram buscas pela região. O homem foi localizado na Rua Vasco da Gama e abordado ainda em posse dos materiais levados da escola.