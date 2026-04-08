08 de abril de 2026
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EM PIRACICABA

Ladrão cai na madrugada após 'meter a mão' em escola

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
O homem foi preso e os produtos apreendidos.
O homem foi preso e os produtos apreendidos.

  Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (8), após invadir uma escola municipal em Piracicaba. A ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação dos objetos furtados e na detenção do suspeito ainda nas proximidades do local.

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Crime em escola municipal

A ocorrência foi registrada por volta das 2h17 na Escola Municipal Ângela Sbrogio Furlan, localizada no bairro Jardim Esplanada. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito foi visto deixando a unidade escolar com diversos itens pertencentes a uma professora.

Ação policial e prisão

Após o acionamento via COPOM, equipes da 1ª Companhia do 10º BPM/I iniciaram buscas pela região. O homem foi localizado na Rua Vasco da Gama e abordado ainda em posse dos materiais levados da escola.

Durante a revista, os policiais também encontraram ferramentas como chave de fenda e tesoura, além de outros objetos pessoais. A suspeita é de que os itens tenham sido utilizados para facilitar a invasão.

Objetos recuperados

Entre os itens recuperados estavam um notebook da marca Samsung, uma bolsa, garrafa, doces e refrigerantes. Todos os objetos foram reconhecidos pela vítima e devolvidos após a abordagem.

Encaminhamento à delegacia

O suspeito foi levado inicialmente ao pronto-socorro para realização de exame cautelar. Em seguida, foi encaminhado ao plantão policial, onde a prisão em flagrante por furto qualificado foi confirmada pela autoridade de plantão.

Ele permanece detido e à disposição da Justiça.

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