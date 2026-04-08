Piracicaba entra no radar dos esportes radicais neste fim de semana com a realização do War Race 2026. A competição acontece nos dias 11 e 12 de abril e deve reunir cerca de 70 atletas de diferentes cidades do estado, todos em busca de velocidade e performance nas descidas.

O evento integra o calendário oficial da Federação Paulista de Skate e conta com suporte da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

Estrutura completa para público e lazer

Além das disputas, o War Race aposta em uma experiência completa para quem comparecer. O espaço contará com atrações que vão além do esporte, incluindo: