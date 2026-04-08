08 de abril de 2026
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RADICAL

Piracicaba recebe etapa do Skate War Race 2026

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Piracicaba entra no radar dos esportes radicais neste fim de semana com a realização do War Race 2026.
Piracicaba entra no radar dos esportes radicais neste fim de semana com a realização do War Race 2026.

Piracicaba entra no radar dos esportes radicais neste fim de semana com a realização do War Race 2026. A competição acontece nos dias 11 e 12 de abril e deve reunir cerca de 70 atletas de diferentes cidades do estado, todos em busca de velocidade e performance nas descidas.

O evento integra o calendário oficial da Federação Paulista de Skate e conta com suporte da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

Estrutura completa para público e lazer

Além das disputas, o War Race aposta em uma experiência completa para quem comparecer. O espaço contará com atrações que vão além do esporte, incluindo:

  • Shows ao vivo
  • DJ durante a programação
  • Área de alimentação

A proposta é transformar a competição em um evento de entretenimento para todas as idades.

Downhill e patins desafiam limites

O grande destaque da programação é o downhill, modalidade em que atletas descem ladeiras asfaltadas em alta velocidade, podendo alcançar até 80 km/h. A prática exige controle, técnica e coragem, sendo uma das mais radicais do skate.

Também haverá provas de patins inline na mesma modalidade, ampliando o nível de competitividade e diversidade das disputas.

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Impacto esportivo e econômico

De acordo com a organização, eventos como o War Race ajudam a fortalecer o cenário esportivo local, incentivam novos praticantes e ainda impulsionam a economia da cidade, atraindo visitantes e movimentando o comércio.

A iniciativa também reforça o apoio ao esporte como ferramenta de desenvolvimento social e promoção de talentos.

Saiba onde e quando acontece

A etapa de Piracicaba será realizada na Estrada Elias Gabriel da Silva, 3680, no bairro Vale do Sol, com acesso pela Rodovia Geraldo de Barros (SP-304).

  • Datas: 11 e 12 de abril
  • Horário: das 10h às 18h
  • Entrada gratuita

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