Teve início nesta terça-feira (7) a 1ª Feira Literária Universitária da ESALQ/USP, um evento aberto ao público que busca incentivar o interesse pela leitura e aproximar a comunidade do universo literário.
A programação segue até esta quinta-feira (9), das 10h às 19h, na Biblioteca Central da instituição, localizada no campus em Piracicaba. Durante os três dias, o espaço recebe uma exposição e venda de livros com títulos variados, contemplando diferentes gêneros e públicos — de estudantes e pesquisadores a leitores ocasionais.
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A proposta vai além da comercialização de livros. A feira surge como um convite para que o público desacelere a rotina e se reconecte com a leitura, explorando histórias, ideias e perspectivas que contribuem tanto para a formação acadêmica quanto para o desenvolvimento pessoal.
Ao reunir obras em destaque no cenário atual, com autores e temas que vêm ganhando espaço entre leitores de diferentes perfis, o evento também dialoga com o momento contemporâneo, em que o consumo de informação é cada vez mais rápido e digital.
Literatura em destaque e espaço aberto à comunidade
Realizada na Biblioteca “Dina Bueno Moretti”, a iniciativa também chama a atenção para o papel das bibliotecas universitárias como espaços vivos de convivência, aprendizado e acesso democrático ao conhecimento. Mesmo sendo parte de uma instituição de ensino superior, a biblioteca é aberta ao público externo, o que transforma a feira em uma oportunidade para que moradores de Piracicaba e região conheçam o espaço e se aproximem do ambiente universitário.
A expectativa é que o evento contribua para fortalecer o vínculo entre universidade e comunidade, estimulando o hábito da leitura em diferentes faixas etárias e promovendo a circulação de ideias.
A feira é organizada pela Divisão de Biblioteca da Esalq/USP, com apoio da Livraria Leia Pra Mim, e busca consolidar uma programação cultural que valorize a literatura dentro e fora do meio acadêmico. Além disso, a iniciativa reforça a importância da leitura como ferramenta essencial na trajetória acadêmica, incentivando estudantes de graduação e pós-graduação a ampliarem repertórios e desenvolverem o pensamento crítico.
Organização destaca impacto e proposta do evento
Segundo a Chefe da Divisão de Biblioteca da ESALQ/USP, Marcia Regina Migliorato Saad, a feira surgiu com o objetivo de ampliar o contato da comunidade com a leitura e valorizar o livro como instrumento de transformação. “A iniciativa também busca incentivar o hábito da leitura entre estudantes, professores e visitantes, criando um espaço acessível e acolhedor para todos”, afirmou em contato com o Jornal de Piracicaba.
Ainda de acordo com ela, a expectativa é de impacto positivo tanto dentro quanto fora da universidade. “Queremos que o evento se torne um ponto de encontro entre leitores, autores e o público em geral, estimulando o diálogo, a troca de ideias e o acesso à literatura”, completou.
De acordo com Adany Carminati, proprietária da Livraria Leia Pra Mim e idealizadora do projeto Feira Literária Escolar e Universitária, a curadoria dos livros foi pensada para atender a um público diverso. “Contemplamos desde obras acadêmicas até literatura infantojuvenil, clássicos, best-sellers e títulos contemporâneos, garantindo opções para diferentes idades, interesses e níveis de leitura”, explicou.
Ela destaca ainda que, como diferencial desta primeira edição, o público pode esperar preços acessíveis e promoções especiais, além de um ambiente pensado para proporcionar uma experiência agradável. “A feira valoriza o contato direto com os livros, incentivando a descoberta de novos autores e gêneros e reforçando o papel da leitura na formação pessoal e profissional”, concluiu.
Serviço
1ª Feira Literária Universitária – Esalq/USP
- Data: 7, 8 e 9 de abril de 2026
- Horário: das 10h às 19h
- Local: Biblioteca “Dina Bueno Moretti” (Biblioteca Central da ESALQ/USP)
- Público: aberto à comunidade