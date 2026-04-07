A programação segue até esta quinta-feira (9), das 10h às 19h, na Biblioteca Central da instituição, localizada no campus em Piracicaba. Durante os três dias, o espaço recebe uma exposição e venda de livros com títulos variados, contemplando diferentes gêneros e públicos — de estudantes e pesquisadores a leitores ocasionais.

Teve início nesta terça-feira (7) a 1ª Feira Literária Universitária da ESALQ/USP, um evento aberto ao público que busca incentivar o interesse pela leitura e aproximar a comunidade do universo literário.

A proposta vai além da comercialização de livros. A feira surge como um convite para que o público desacelere a rotina e se reconecte com a leitura, explorando histórias, ideias e perspectivas que contribuem tanto para a formação acadêmica quanto para o desenvolvimento pessoal.

Ao reunir obras em destaque no cenário atual, com autores e temas que vêm ganhando espaço entre leitores de diferentes perfis, o evento também dialoga com o momento contemporâneo, em que o consumo de informação é cada vez mais rápido e digital.

Literatura em destaque e espaço aberto à comunidade

Realizada na Biblioteca “Dina Bueno Moretti”, a iniciativa também chama a atenção para o papel das bibliotecas universitárias como espaços vivos de convivência, aprendizado e acesso democrático ao conhecimento. Mesmo sendo parte de uma instituição de ensino superior, a biblioteca é aberta ao público externo, o que transforma a feira em uma oportunidade para que moradores de Piracicaba e região conheçam o espaço e se aproximem do ambiente universitário.