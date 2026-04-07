Um novo passo rumo à inovação foi dado em Piracicaba nesta terça-feira (7). O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que possui 127 anos de atuação, lançou o LinE Agro, laboratório voltado à infraestrutura em energia aplicada ao agronegócio.

O evento aconteceu na EEP – Escola de Engenharia de Piracicaba e contou com a presença do presidente do IPT, Anderson Ribeiro Correia, e de Pedro Chamochumbi, diretor-presidente do Parque Tecnológico de Piracicaba.

Também estiveram presentes Juliana Vicentin (Secretária Municipal de Educação), Luciano Almeida, Sandra Lúcia de Moraes (Pesquisadora e Diretora Técnica da Unidade de Materiais Avançados do IPT), Thais Ferreira (Diretora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ), Thais Fornícola (Secretária de Desenvolvimento Econômico de Piracicaba) e Vahan Agopyan, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.