Um novo passo rumo à inovação foi dado em Piracicaba nesta terça-feira (7). O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que possui 127 anos de atuação, lançou o LinE Agro, laboratório voltado à infraestrutura em energia aplicada ao agronegócio.
O evento aconteceu na EEP – Escola de Engenharia de Piracicaba e contou com a presença do presidente do IPT, Anderson Ribeiro Correia, e de Pedro Chamochumbi, diretor-presidente do Parque Tecnológico de Piracicaba.
Também estiveram presentes Juliana Vicentin (Secretária Municipal de Educação), Luciano Almeida, Sandra Lúcia de Moraes (Pesquisadora e Diretora Técnica da Unidade de Materiais Avançados do IPT), Thais Ferreira (Diretora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ), Thais Fornícola (Secretária de Desenvolvimento Econômico de Piracicaba) e Vahan Agopyan, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.
Instalado no campus da EEP, o LinE Agro é pioneiro na cidade e terá como foco a realização de testes e validações de máquinas agrícolas. O laboratório vai empregar cerca de 40 profissionais especializados, reforçando o potencial científico e tecnológico do projeto.
Estrutura e funcionamento do LinE Agro
O LinE Agro inicia suas atividades com a proposta de se tornar referência em ensaios técnicos no setor agroindustrial.
Entre os próximos passos estão o credenciamento junto aos órgãos reguladores e a implementação de sistemas de qualidade para certificação dos testes realizados.
A expectativa é atrair empresas da região, fortalecendo a relação entre indústria e pesquisa. Segundo o diretor técnico da unidade de energia do IPT, João Carlos Sávio Cordeiro, o laboratório também deve estimular a aproximação entre tecnologia e setor produtivo.
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Integração entre ensino, indústria e tecnologia
Além da atuação técnica, o laboratório terá papel importante na formação de novos profissionais.
A ideia é aproximar estudantes da área de engenharia da prática, incentivando o interesse pela carreira e ampliando oportunidades.
De acordo com o prefeito Helinho Zanatta, a iniciativa fortalece a integração entre universidades, indústria e poder público, ampliando o potencial de desenvolvimento local.
Impacto para Piracicaba
Com a chegada do LinE Agro, Piracicaba avança como polo de tecnologia e inovação no interior paulista. A iniciativa fortalece o ecossistema local ao integrar diferentes setores, como agronegócio, indústria e educação.
A proposta também pode impulsionar o surgimento de novos negócios, incluindo startups, além de atrair investimentos e ampliar a geração de conhecimento na região.
Com mais de um século de atuação, o IPT passa a contribuir diretamente com o desenvolvimento tecnológico da cidade, consolidando Piracicaba como um território estratégico para inovação no Brasil.