Condutores que trafegam por rodovias brasileiras em 2026 precisam redobrar a atenção com o uso correto dos faróis. Mesmo após ajustes no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a chamada “lei do farol” continua em vigor e pode gerar multa e pontos na CNH em caso de descumprimento.

A medida tem como foco principal aumentar a segurança nas estradas e reduzir o número de acidentes.

Quando o farol baixo é obrigatório?

A legislação determina situações específicas em que o uso do farol baixo durante o dia é indispensável. Entre os principais casos estão: