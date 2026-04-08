Condutores que trafegam por rodovias brasileiras em 2026 precisam redobrar a atenção com o uso correto dos faróis. Mesmo após ajustes no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a chamada “lei do farol” continua em vigor e pode gerar multa e pontos na CNH em caso de descumprimento.
A medida tem como foco principal aumentar a segurança nas estradas e reduzir o número de acidentes.
Quando o farol baixo é obrigatório?
A legislação determina situações específicas em que o uso do farol baixo durante o dia é indispensável. Entre os principais casos estão:
- Rodovias de pista simples fora do perímetro urbano
- Túneis, independentemente do horário
- Condições de baixa visibilidade, como chuva ou neblina
Motoristas devem ficar atentos principalmente em trechos mais perigosos, onde a visibilidade pode ser reduzida.
Diferença entre farol baixo e luz diurna
Uma dúvida comum entre os condutores envolve o uso da luz de rodagem diurna (DRL). Veículos mais novos já contam com esse sistema automático, que atende às exigências da legislação.
Já carros mais antigos, que não possuem DRL, precisam utilizar obrigatoriamente o farol baixo manualmente para cumprir a regra.
Vale destacar que luzes decorativas ou lanternas não substituem o sistema exigido por lei.
Penalidades continuam sendo aplicadas
Ignorar a obrigatoriedade pode pesar no bolso e na habilitação. A infração é considerada média, com as seguintes punições:
- Multa de R$ 130,16
- 4 pontos na CNH
A fiscalização ocorre em todo o país, principalmente em rodovias.
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Dicas simples para evitar infrações
Para não correr o risco de ser autuado, especialistas recomendam alguns cuidados básicos:
- Conferir o funcionamento dos faróis antes de viajar
- Verificar se o veículo possui luz diurna automática
- Substituir lâmpadas queimadas rapidamente
- Evitar adaptações irregulares
- Observar alertas no painel
Essas ações ajudam tanto a evitar multas quanto a garantir mais segurança no trânsito.
Segurança é o principal objetivo
O uso do farol durante o dia melhora a visibilidade dos veículos e facilita a identificação por outros motoristas, especialmente em rodovias de pista simples, onde ultrapassagens são mais frequentes.
Além disso, a prática reduz riscos em situações adversas, como chuva intensa ou trechos com iluminação precária.