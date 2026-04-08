Um dos principais cartões-postais de Piracicaba, o Engenho Central será palco de mais uma edição de passeio histórico aberto ao público. A atividade acontece neste domingo, 12 de abril, a partir das 8h, oferecendo uma imersão no passado industrial e cultural do município.
Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio do Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), a iniciativa busca valorizar a memória local e aproximar a população de um dos espaços mais emblemáticos da cidade.
Inscrições gratuitas e vagas limitadas
O passeio é gratuito, mas conta com número restrito de participantes. Ao todo, são disponibilizadas 60 vagas, preenchidas mediante inscrição antecipada pela internet.
A organização reforça a importância de garantir a participação com antecedência, já que a procura costuma ser alta.
fazer inscrição em: https://shre.ink/LeRe
Roteiro guiado por especialistas
Durante a atividade, os participantes serão conduzidos por especialistas que irão contextualizar a importância do Engenho Central no desenvolvimento regional. O trajeto inclui visita aos antigos barracões do complexo, destacando sua relevância histórica e econômica.
A condução será feita por:
- Coordenador do Engenho Central
- Historiador do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes
O ponto de encontro será no Portal do Engenho, localizado na avenida Dr. Maurice Allain, na Vila Rezende.
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Patrimônio que marcou a história
Fundado em 1881 pelo Barão de Rezende, o Engenho Central foi um dos pioneiros na modernização da indústria açucareira no Brasil. O espaço funcionou por décadas, até encerrar suas atividades em 1974.
Anos depois, em 1989, o local foi oficialmente tombado como patrimônio histórico. Atualmente, abriga importantes equipamentos culturais, como teatro, pinacoteca e museu, consolidando-se como polo artístico e turístico da cidade.
Serviço: saiba como participar
Passeio Histórico no Engenho Central
Data: domingo, 12 de abril
Horário: 8h
Local: Portal do Engenho – av. Maurice Allain, 454, Vila Rezende
Inscrições: online (vagas limitadas)
Entrada: gratuita