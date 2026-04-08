Um dos principais cartões-postais de Piracicaba, o Engenho Central será palco de mais uma edição de passeio histórico aberto ao público. A atividade acontece neste domingo, 12 de abril, a partir das 8h, oferecendo uma imersão no passado industrial e cultural do município.

Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio do Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), a iniciativa busca valorizar a memória local e aproximar a população de um dos espaços mais emblemáticos da cidade.

Inscrições gratuitas e vagas limitadas

O passeio é gratuito, mas conta com número restrito de participantes. Ao todo, são disponibilizadas 60 vagas, preenchidas mediante inscrição antecipada pela internet.