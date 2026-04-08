A região do Jardim Primavera, em Piracicaba, se prepara para uma mudança significativa no acesso à saúde pública. A atual Unidade de Saúde da Família (USF) está sendo transformada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com obras em andamento e expansão prevista para os próximos meses.

A iniciativa faz parte do programa Saúde nos Bairros, que vem promovendo a modernização da rede municipal, com foco em ampliar o atendimento e levar mais eficiência aos serviços de saúde.

Novas especialidades e mais acesso à população

Com a reestruturação, a unidade deixará de oferecer apenas atendimentos básicos e passará a contar com novas especialidades. Além da clínica geral e enfermagem, o espaço terá: