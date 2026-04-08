08 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
UNIDADE DE SAÚDE

Jardim Primavera ganha UBS ampliada com farmácia

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A região do Jardim Primavera, em Piracicaba, se prepara para uma mudança significativa no acesso à saúde pública.
A região do Jardim Primavera, em Piracicaba, se prepara para uma mudança significativa no acesso à saúde pública.

A região do Jardim Primavera, em Piracicaba, se prepara para uma mudança significativa no acesso à saúde pública. A atual Unidade de Saúde da Família (USF) está sendo transformada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com obras em andamento e expansão prevista para os próximos meses.

A iniciativa faz parte do programa Saúde nos Bairros, que vem promovendo a modernização da rede municipal, com foco em ampliar o atendimento e levar mais eficiência aos serviços de saúde.

Novas especialidades e mais acesso à população

Com a reestruturação, a unidade deixará de oferecer apenas atendimentos básicos e passará a contar com novas especialidades. Além da clínica geral e enfermagem, o espaço terá:

  • Atendimento ginecológico
  • Pediatria
  • Odontologia
  • Farmácia no próprio local

A ampliação visa reduzir a necessidade de deslocamento dos moradores, oferecendo um atendimento mais completo perto de casa.

Estrutura moderna e mais capacidade de atendimento

A obra será executada com sistema modular, tecnologia que permite acelerar a construção e ampliar a estrutura com eficiência. Após a conclusão, o espaço terá aproximadamente 693 m².

O novo prédio contará com ambientes planejados para melhorar o fluxo de atendimento, incluindo:

  • Sete consultórios médicos
  • Sala de vacina
  • Espaço para triagem
  • Área de medicação e coleta de exames
  • Consultório odontológico
  • Sala de atividades coletivas
  • Ambientes de apoio, como almoxarifado, copa e vestiários

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 


Investimento na atenção básica

A ampliação da unidade integra um pacote de investimentos voltados ao fortalecimento da atenção básica, considerada a principal porta de entrada do sistema público de saúde.

Segundo a administração municipal, o objetivo é garantir mais agilidade, qualidade no atendimento e maior resolutividade, evitando sobrecarga em outras unidades e melhorando a experiência dos pacientes.

Programa transforma rede de saúde

O programa Saúde nos Bairros tem como meta descentralizar o atendimento e tornar as unidades mais completas. A estratégia busca aproximar os serviços da população, garantindo mais dignidade e acesso à saúde pública.

Com a nova estrutura, a UBS do Jardim Primavera deve se consolidar como referência regional no atendimento básico, ampliando a cobertura e a qualidade dos serviços oferecidos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários