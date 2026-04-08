A região do Jardim Primavera, em Piracicaba, se prepara para uma mudança significativa no acesso à saúde pública. A atual Unidade de Saúde da Família (USF) está sendo transformada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com obras em andamento e expansão prevista para os próximos meses.
A iniciativa faz parte do programa Saúde nos Bairros, que vem promovendo a modernização da rede municipal, com foco em ampliar o atendimento e levar mais eficiência aos serviços de saúde.
Novas especialidades e mais acesso à população
Com a reestruturação, a unidade deixará de oferecer apenas atendimentos básicos e passará a contar com novas especialidades. Além da clínica geral e enfermagem, o espaço terá:
- Atendimento ginecológico
- Pediatria
- Odontologia
- Farmácia no próprio local
A ampliação visa reduzir a necessidade de deslocamento dos moradores, oferecendo um atendimento mais completo perto de casa.
Estrutura moderna e mais capacidade de atendimento
A obra será executada com sistema modular, tecnologia que permite acelerar a construção e ampliar a estrutura com eficiência. Após a conclusão, o espaço terá aproximadamente 693 m².
O novo prédio contará com ambientes planejados para melhorar o fluxo de atendimento, incluindo:
- Sete consultórios médicos
- Sala de vacina
- Espaço para triagem
- Área de medicação e coleta de exames
- Consultório odontológico
- Sala de atividades coletivas
- Ambientes de apoio, como almoxarifado, copa e vestiários
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Investimento na atenção básica
A ampliação da unidade integra um pacote de investimentos voltados ao fortalecimento da atenção básica, considerada a principal porta de entrada do sistema público de saúde.
Segundo a administração municipal, o objetivo é garantir mais agilidade, qualidade no atendimento e maior resolutividade, evitando sobrecarga em outras unidades e melhorando a experiência dos pacientes.
Programa transforma rede de saúde
O programa Saúde nos Bairros tem como meta descentralizar o atendimento e tornar as unidades mais completas. A estratégia busca aproximar os serviços da população, garantindo mais dignidade e acesso à saúde pública.
Com a nova estrutura, a UBS do Jardim Primavera deve se consolidar como referência regional no atendimento básico, ampliando a cobertura e a qualidade dos serviços oferecidos.