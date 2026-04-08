A campanha de vacinação contra a gripe segue em ritmo intenso em Piracicaba e ganha reforço com um novo Dia D marcado para este sábado (11). A ação acontece das 8h às 16h em unidades de saúde e postos itinerantes espalhados pelo município.

A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e proteger principalmente os grupos mais vulneráveis contra a influenza.

Meta é atingir quase 100 mil pessoas

A Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu como objetivo imunizar ao menos 90% do público-alvo, o que representa cerca de 97 mil pessoas. Até o início de abril, pouco mais de 12 mil moradores já haviam recebido a dose.