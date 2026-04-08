A campanha de vacinação contra a gripe segue em ritmo intenso em Piracicaba e ganha reforço com um novo Dia D marcado para este sábado (11). A ação acontece das 8h às 16h em unidades de saúde e postos itinerantes espalhados pelo município.
A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e proteger principalmente os grupos mais vulneráveis contra a influenza.
Meta é atingir quase 100 mil pessoas
A Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu como objetivo imunizar ao menos 90% do público-alvo, o que representa cerca de 97 mil pessoas. Até o início de abril, pouco mais de 12 mil moradores já haviam recebido a dose.
No primeiro Dia D da campanha, mais de 5,5 mil pessoas foram vacinadas — resultado significativamente superior ao registrado no ano anterior.
Quem pode receber a vacina
A imunização segue critérios definidos pelo Ministério da Saúde e contempla grupos prioritários, como:
- Idosos a partir de 60 anos
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Gestantes
- Pessoas com doenças crônicas
- Professores
A vacina é considerada essencial para reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus da gripe.
Casos da doença reforçam importância da imunização
Dados recentes apontam registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza no município. No ano anterior, foram contabilizados dezenas de casos e mortes, o que reforça a necessidade de prevenção por meio da vacinação.
Especialistas destacam que a imunização continua sendo a forma mais eficaz de evitar quadros graves da doença.
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Onde se vacinar neste sábado
Além das unidades de saúde, a campanha contará com pontos estratégicos em locais de grande circulação para facilitar o acesso da população.
Unidades de Saúde (8h às 16h):
- UBS Parque Piracicaba
- UBS Caxambu
- UBS Centro
- UBS Piracicamirim
- UBS Vila Cristina
- UBS Vila Rezende
Postos volantes:
- Supermercados e centros comerciais da cidade
- Locais de fácil acesso em diferentes regiões
Atendimento segue até o fim de maio
A campanha continua nas unidades de saúde até o dia 30 de maio. Durante a semana, as salas de vacinação funcionam em horário padrão, com algumas unidades oferecendo atendimento estendido no período da noite.
População aprova ação e reforça prevenção
Moradores que já receberam a vacina destacam a importância da proteção anual, especialmente entre idosos. A adesão crescente demonstra maior conscientização sobre os riscos da gripe.