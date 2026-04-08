08 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PERTO DE PIRACICABA

Cacau Park terá montanha-russa mais alta da América Latina

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O Cacau Park, idealizado pela Cacau Show, segue avançando nas obras e já tem previsão de inauguração para dezembro de 2027.
O Cacau Park, idealizado pela Cacau Show, segue avançando nas obras e já tem previsão de inauguração para dezembro de 2027.

O Cacau Park, idealizado pela Cacau Show, segue avançando nas obras e já tem previsão de inauguração para dezembro de 2027. Localizado em Itu, o empreendimento promete se tornar um dos maiores polos turísticos do país, com foco em experiências imersivas inspiradas no universo do chocolate.

Montanha-russa promete recorde continental

Entre os destaques do parque está uma atração que deve chamar atenção internacional: a montanha-russa projetada para ser a mais alta e rápida da América Latina.

Com cerca de 55 metros de altura e um percurso de aproximadamente um quilômetro, o brinquedo poderá atingir até 120 km/h em poucos segundos, consolidando-se como o principal ícone do complexo.

Estrutura vai além das atrações

O projeto não se limita aos brinquedos. O parque contará com uma estrutura completa voltada ao turismo e lazer, incluindo:

  • Hotéis integrados ao complexo
  • Centro de convenções para eventos
  • Espaços gastronômicos temáticos
  • Boulevard aberto com lojas e experiências

A proposta é transformar o local em um destino completo, capaz de atrair tanto turistas quanto eventos corporativos.

Parceria internacional reforça padrão do projeto

O desenvolvimento das atrações conta com apoio da Vekoma, empresa reconhecida globalmente por projetos em parques renomados, incluindo unidades da Disney.

A parceria eleva o nível técnico do empreendimento e reforça a ambição de competir com grandes destinos internacionais.

Mais de 50 atrações previstas

O complexo ocupará uma área de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados e deve reunir mais de 50 atrações.

Entre elas, estão experiências interativas, brinquedos inéditos e áreas temáticas, como o “Fusca do Alê”, com carrinhos de bate-bate inspirados no clássico veículo, além de espaços pensados para prolongar a permanência dos visitantes.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Experiência imersiva é aposta da marca

A proposta do parque é oferecer uma vivência completa, combinando entretenimento, gastronomia e hospedagem em um só lugar.

Segundo representantes da empresa, o foco está em criar um ambiente único, com atrações inovadoras e integração entre diferentes experiências.

Inauguração já movimenta expectativa

Mesmo ainda em construção, o Cacau Park já desperta interesse no setor turístico e entre visitantes, que aguardam a chegada de um novo grande destino de lazer no Brasil.

A expectativa é que o empreendimento gere impacto econômico relevante e fortaleça o turismo na região.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários