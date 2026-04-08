O Cacau Park, idealizado pela Cacau Show, segue avançando nas obras e já tem previsão de inauguração para dezembro de 2027. Localizado em Itu, o empreendimento promete se tornar um dos maiores polos turísticos do país, com foco em experiências imersivas inspiradas no universo do chocolate.

Montanha-russa promete recorde continental

Entre os destaques do parque está uma atração que deve chamar atenção internacional: a montanha-russa projetada para ser a mais alta e rápida da América Latina.

Com cerca de 55 metros de altura e um percurso de aproximadamente um quilômetro, o brinquedo poderá atingir até 120 km/h em poucos segundos, consolidando-se como o principal ícone do complexo.

Estrutura vai além das atrações