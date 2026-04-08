O Cacau Park, idealizado pela Cacau Show, segue avançando nas obras e já tem previsão de inauguração para dezembro de 2027. Localizado em Itu, o empreendimento promete se tornar um dos maiores polos turísticos do país, com foco em experiências imersivas inspiradas no universo do chocolate.
Montanha-russa promete recorde continental
Entre os destaques do parque está uma atração que deve chamar atenção internacional: a montanha-russa projetada para ser a mais alta e rápida da América Latina.
Com cerca de 55 metros de altura e um percurso de aproximadamente um quilômetro, o brinquedo poderá atingir até 120 km/h em poucos segundos, consolidando-se como o principal ícone do complexo.
Estrutura vai além das atrações
O projeto não se limita aos brinquedos. O parque contará com uma estrutura completa voltada ao turismo e lazer, incluindo:
- Hotéis integrados ao complexo
- Centro de convenções para eventos
- Espaços gastronômicos temáticos
- Boulevard aberto com lojas e experiências
A proposta é transformar o local em um destino completo, capaz de atrair tanto turistas quanto eventos corporativos.
Parceria internacional reforça padrão do projeto
O desenvolvimento das atrações conta com apoio da Vekoma, empresa reconhecida globalmente por projetos em parques renomados, incluindo unidades da Disney.
A parceria eleva o nível técnico do empreendimento e reforça a ambição de competir com grandes destinos internacionais.
Mais de 50 atrações previstas
O complexo ocupará uma área de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados e deve reunir mais de 50 atrações.
Entre elas, estão experiências interativas, brinquedos inéditos e áreas temáticas, como o “Fusca do Alê”, com carrinhos de bate-bate inspirados no clássico veículo, além de espaços pensados para prolongar a permanência dos visitantes.
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Experiência imersiva é aposta da marca
A proposta do parque é oferecer uma vivência completa, combinando entretenimento, gastronomia e hospedagem em um só lugar.
Segundo representantes da empresa, o foco está em criar um ambiente único, com atrações inovadoras e integração entre diferentes experiências.
Inauguração já movimenta expectativa
Mesmo ainda em construção, o Cacau Park já desperta interesse no setor turístico e entre visitantes, que aguardam a chegada de um novo grande destino de lazer no Brasil.
A expectativa é que o empreendimento gere impacto econômico relevante e fortaleça o turismo na região.