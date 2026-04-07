Realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), o processo visa a formação de cadastro reserva. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, a partir desta quarta-feira (08), com prazo até às 12h do dia 23 de abril. Todo o processo seletivo, incluindo a prova, será realizado de forma online, permitindo maior acessibilidade aos candidatos.

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba abriu inscrições para um novo processo seletivo de estágio voltado a estudantes do ensino superior. A iniciativa contempla alunos dos cursos de ciências contábeis, engenharia civil e engenharia mecatrônica, oferecendo uma oportunidade de entrada no setor público com foco em aprendizado prático e desenvolvimento profissional.

Para participar, os interessados devem acessar o site do Ciee, filtrar pela opção “Inscrições Abertas” e localizar o edital do Semae (02/2026). O documento também estará disponível no site oficial da autarquia, na aba “Vagas de Estágio”. A carga horária prevista é de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.600.

Experiência prática e crescimento

Atualmente estagiando no Semae, o estudante de engenharia mecatrônica Giovanni Lourenção Stella, de 19 anos, destaca a importância da vivência prática durante a formação. Segundo ele, o ambiente proporciona aprendizado constante, não apenas técnico, mas também comportamental. “A troca de experiência é constante e aprendo muito aqui, principalmente sobre comportamento e relacionamento no ambiente de trabalho. Além disso, consigo ver o Semae do lado de dentro, os desafios enfrentados diariamente, a realidade mesmo, coisa que não vemos lá fora”, afirma.

Para o presidente do Semae, Ronald Pereira, a presença de estagiários é estratégica tanto para os estudantes quanto para a autarquia. “Eles trazem novas ideias, energia e ajudam a enfrentar desafios antigos, ao mesmo tempo em que se preparam para o mercado de trabalho”, ressalta.