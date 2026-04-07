A possibilidade de enterrar animais de estimação junto aos seus tutores ainda não é realidade em Piracicaba. Apesar da existência de uma lei estadual que autoriza a prática, a medida depende de regulamentação municipal para começar a valer na cidade.

Medida ainda não está em vigor

De acordo com a prefeitura, o tema segue em análise e tramitação na Câmara Municipal. A proposta passa por avaliação dos conselhos responsáveis e, mesmo que avance, ainda precisará de um decreto para ser regulamentada.

Somente após essa etapa será possível permitir o sepultamento conjunto em jazigos familiares no município.

Lei estadual foi sancionada em 10 de fevereiro