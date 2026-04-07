A possibilidade de enterrar animais de estimação junto aos seus tutores ainda não é realidade em Piracicaba. Apesar da existência de uma lei estadual que autoriza a prática, a medida depende de regulamentação municipal para começar a valer na cidade.
Medida ainda não está em vigor
De acordo com a prefeitura, o tema segue em análise e tramitação na Câmara Municipal. A proposta passa por avaliação dos conselhos responsáveis e, mesmo que avance, ainda precisará de um decreto para ser regulamentada.
Somente após essa etapa será possível permitir o sepultamento conjunto em jazigos familiares no município.
Lei estadual foi sancionada em 10 de fevereiro
A autorização no estado de São Paulo foi oficializada em 10 de fevereiro deste ano, com a sanção da chamada Lei Bob Coveiro, assinada pelo governador Tarcísio de Freitas.
A legislação permite que animais de estimação sejam enterrados com seus donos, mas estabelece que a regulamentação prática deve ser definida por cada município e também pelos próprios cemitérios.
História que inspirou a lei
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O nome da lei faz referência a um cachorro que ficou conhecido por sua lealdade após permanecer por anos no cemitério onde sua tutora foi enterrada, em Taboão da Serra.
O animal acompanhava sepultamentos e permaneceu no local até sua morte, tornando-se símbolo do vínculo entre humanos e pets.
Próximos passos na cidade
Em Piracicaba, a implementação da medida ainda depende de decisões locais. Além da aprovação nas instâncias municipais, será necessário definir regras como funcionamento, custos e critérios para o sepultamento de animais.
Enquanto isso, famílias que desejam esse tipo de despedida ainda precisam aguardar a regulamentação.