O Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, levanta uma pergunta comum: por que essa data foi escolhida para homenagear os profissionais da imprensa? A resposta está diretamente ligada à história da liberdade de expressão no Brasil e a um episódio marcante do período imperial — e também reforça a importância da atuação de veículos, como o Jornal de Piracicaba, na valorização da informação de qualidade.
Por que hoje é o Dia do Jornalista?
A data foi definida em 1931 pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em homenagem ao jornalista Líbero Badaró, assassinado em 1830 por conta de suas posições políticas. Ele era um crítico do governo de Dom Pedro I e utilizava seu jornal para denunciar abusos de poder.
Sua morte gerou grande repercussão e intensificou a crise política da época, contribuindo para a abdicação do imperador no ano seguinte. Assim, o 7 de abril passou a simbolizar a luta pela liberdade de imprensa no país.
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Liberdade de imprensa e papel da ABI
Fundada em 1908, a Associação Brasileira de Imprensa teve papel fundamental na consolidação do jornalismo como profissão no Brasil. A entidade atua até hoje na defesa da liberdade de expressão e dos direitos dos jornalistas.
Desde o início, a proposta era fortalecer o caráter social da imprensa, priorizando a informação de interesse público — um conceito essencial para o funcionamento da democracia.
Como surgiu o jornalismo no Brasil
O primeiro jornal voltado ao público brasileiro surgiu fora do país. O Correio Braziliense foi lançado em 1808, em Londres, em um período em que a circulação de informações era limitada e o acesso à leitura ainda restrito.
Com o tempo, fatores como a expansão da educação e a modernização das técnicas de impressão ajudaram a popularizar os jornais e ampliar o alcance da informação.
Formação e mudanças na profissão
A formação em Jornalismo só passou a existir no Brasil a partir de 1947. Antes disso, profissionais de diferentes áreas atuavam na imprensa.
O diploma tornou-se obrigatório em 1969, mas a exigência foi derrubada em 2009 pelo Supremo Tribunal Federal. Desde então, o tema segue em discussão no país.
Mercado de trabalho e novas oportunidades
Atualmente, o jornalista pode atuar em diversas áreas, como internet, televisão, rádio, jornais impressos, revistas e assessoria de comunicação — incluindo veículos regionais como o Jornal de Piracicaba, que mantêm a população informada sobre temas locais.
O crescimento do ambiente digital impulsionou o webjornalismo, ampliando a demanda por conteúdo em tempo real. Já a assessoria de imprensa também se destaca, sendo responsável pela comunicação de empresas e instituições.
Outras datas que celebram a profissão
Além do 7 de abril, outras datas lembram o trabalho dos jornalistas:
- 16 de fevereiro: Dia do Repórter
- 3 de maio: Dia Mundial da Liberdade de Imprensa
- 1º de junho: Dia da Imprensa
- 29 de janeiro: homenagem a um importante jornalista brasileiro
Uma profissão essencial
Mais do que informar, o jornalismo tem papel central na construção de uma sociedade crítica. Em tempos de desinformação, o compromisso com a verdade e a ética se torna ainda mais indispensável — missão que segue sendo exercida diariamente por veículos como o Jornal de Piracicaba.