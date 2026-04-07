O Dia do Jornalista, celebrado em 7 de abril, levanta uma pergunta comum: por que essa data foi escolhida para homenagear os profissionais da imprensa? A resposta está diretamente ligada à história da liberdade de expressão no Brasil e a um episódio marcante do período imperial — e também reforça a importância da atuação de veículos, como o Jornal de Piracicaba, na valorização da informação de qualidade.

Por que hoje é o Dia do Jornalista?

A data foi definida em 1931 pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em homenagem ao jornalista Líbero Badaró, assassinado em 1830 por conta de suas posições políticas. Ele era um crítico do governo de Dom Pedro I e utilizava seu jornal para denunciar abusos de poder.

Sua morte gerou grande repercussão e intensificou a crise política da época, contribuindo para a abdicação do imperador no ano seguinte. Assim, o 7 de abril passou a simbolizar a luta pela liberdade de imprensa no país.