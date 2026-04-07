Com um programa pascoalino, o conjunto vocal promete emocionar a plateia com um repertório especialmente dedicado à Páscoa. A escolha do tema dialoga com a tradição de diversas igrejas e espaços culturais que estendem as celebrações da data ao longo da semana seguinte, mantendo viva a atmosfera de reflexão e celebração.

O público piracicabano terá mais uma oportunidade de prestigiar a música vocal nesta quarta-feira (8), com a realização do segundo “Concertos ao Cair da Tarde” de 2026. A apresentação acontece às 18h30, no auditório do Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe (Rua José Ferraz de Carvalho, 748 - Centro), com entrada gratuita.

Sob a regência do maestro Daniel Pedroso, o grupo reúne cantores que conduzirão o público por uma seleção de canções que evocam o espírito pascal. A proposta é criar um ambiente sensível e acolhedor, capaz de conectar música e significado em uma experiência acessível a todos.

Os “Concertos ao Cair da Tarde” vêm se consolidando como uma iniciativa que atrai um público fiel e entusiasmado, interessado em apreciar apresentações de qualidade em um formato intimista e gratuito. A expectativa é de mais uma edição com boa presença de público e forte envolvimento da comunidade.

Aberto a todos, o evento reforça o convite para que moradores e visitantes aproveitem o fim de tarde de quarta-feira com cultura e boa música, em um momento pensado para encantar e reunir diferentes gerações em torno da arte.