Um prato incomum servido durante o domingo de Páscoa colocou a carne de paca no centro das atenções nas redes sociais. A primeira-dama Rosângela da Silva compartilhou um vídeo mostrando o preparo da refeição, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A escolha do ingrediente chamou atenção não apenas pelo ineditismo, mas também pelo valor elevado e pelo fato de se tratar de um animal silvestre, pouco presente no dia a dia da maioria dos brasileiros.

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Quanto custa a carne de paca