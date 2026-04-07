Um prato incomum servido durante o domingo de Páscoa colocou a carne de paca no centro das atenções nas redes sociais. A primeira-dama Rosângela da Silva compartilhou um vídeo mostrando o preparo da refeição, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A escolha do ingrediente chamou atenção não apenas pelo ineditismo, mas também pelo valor elevado e pelo fato de se tratar de um animal silvestre, pouco presente no dia a dia da maioria dos brasileiros.
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Quanto custa a carne de paca
Considerada uma iguaria em alguns contextos, a carne de paca tem preço elevado no mercado. O quilo pode variar entre cerca de R$ 150 e R$ 290, dependendo da procedência e da disponibilidade, o que a coloca entre as carnes mais caras do país.
Esse tipo de produto costuma ser encontrado em situações específicas, geralmente ligado a criadouros autorizados ou produções controladas.
Preparo chamou atenção
No vídeo publicado, a primeira-dama mostrou parte do preparo do prato, destacando o uso de temperos naturais e o tempo prolongado de marinada, estratégia comum para realçar o sabor de carnes de caça.
A publicação rapidamente repercutiu, reunindo comentários diversos e despertando curiosidade sobre o alimento.
Debate sobre consumo
Além do interesse pelo preço, o episódio também trouxe à tona discussões sobre o consumo de carnes consideradas exóticas no Brasil. A comercialização desse tipo de produto é regulamentada e depende de origem legalizada, conforme normas ambientais.
A repercussão reforça como escolhas alimentares, quando expostas por figuras públicas, podem ampliar debates sobre hábitos, cultura e legislação no país.