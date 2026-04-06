A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) dá início à temporada 2026 no próximo domingo (12), com um concerto especial no Teatro do Engenho. Marcada para às 16h, a apresentação abre oficialmente o calendário de atividades do grupo neste ano e convida o público a vivenciar uma experiência musical marcada pela tradição e pela diversidade do repertório clássico.

Com entrada gratuita, o evento representa não apenas o começo de uma nova programação, mas também a continuidade do trabalho da orquestra em ampliar o acesso à música de concerto na cidade. A proposta é reunir diferentes públicos, desde apreciadores já habituados ao gênero até aqueles que terão o primeiro contato com esse tipo de apresentação.

O programa da noite foi pensado como uma homenagem aos 270 anos de nascimento de Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores nomes da história da música. Além dele, o repertório inclui obras de compositores que ajudaram a consolidar o período clássico, como Joseph Haydn, Christoph Willibald Gluck e Antonio Salieri, criando um panorama sonoro que evidencia a riqueza e a influência dessa época.