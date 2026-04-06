A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) dá início à temporada 2026 no próximo domingo (12), com um concerto especial no Teatro do Engenho. Marcada para às 16h, a apresentação abre oficialmente o calendário de atividades do grupo neste ano e convida o público a vivenciar uma experiência musical marcada pela tradição e pela diversidade do repertório clássico.
Com entrada gratuita, o evento representa não apenas o começo de uma nova programação, mas também a continuidade do trabalho da orquestra em ampliar o acesso à música de concerto na cidade. A proposta é reunir diferentes públicos, desde apreciadores já habituados ao gênero até aqueles que terão o primeiro contato com esse tipo de apresentação.
O programa da noite foi pensado como uma homenagem aos 270 anos de nascimento de Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores nomes da história da música. Além dele, o repertório inclui obras de compositores que ajudaram a consolidar o período clássico, como Joseph Haydn, Christoph Willibald Gluck e Antonio Salieri, criando um panorama sonoro que evidencia a riqueza e a influência dessa época.
Em contato com o Jornal de Piracicaba, o regente Fhelipe Serafim destacou que o concerto contará com duas serenatas de Mozart. Uma delas, em Ré Maior, foi escrita para um conjunto de solistas com quarteto de cordas e tímpanos, além de cordas, oferecendo uma sonoridade mais ampla e dinâmica. A outra, em Dó Maior, é a Ganz Kleine Nachtmusik, uma obra descoberta recentemente, em 2024, na biblioteca de música de Leipzig, e nomeada em referência à sua “irmã mais velha”.
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Repertório e proposta artística
A escolha das obras reforça a intenção de iniciar a temporada com um repertório acessível e, ao mesmo tempo, significativo do ponto de vista histórico e musical. Ao reunir diferentes compositores do período clássico, o concerto propõe um diálogo entre estilos e influências que marcaram a formação da música de concerto como conhecemos hoje.
Mais do que uma celebração pontual, a apresentação também funciona como um convite para que o público acompanhe a programação ao longo do ano. A temporada 2026 promete novas apresentações e experiências, fortalecendo a presença da música erudita no cenário cultural de Piracicaba.
Realizado no Teatro do Engenho, localizado no Parque do Engenho Central, o concerto ganha ainda mais significado ao ocupar um dos espaços culturais mais emblemáticos da cidade. A expectativa é de que o ambiente contribua para tornar a abertura da temporada ainda mais especial, proporcionando uma vivência completa ao público.
Serviço
Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba – Abertura da Temporada 2026
- Data: Domingo, 12 de abril
- Horário: 16h
- Local: Teatro do Engenho - Av. Dr. Maurice Allain, 454
- Entrada gratuita: Ingressos já estão disponíveis para reserva pelo site da Mega Bilheteria