Ainda é segunda-feira, mas já pensando no domingo, Piracicaba entra no clima de expectativa para mais uma edição de um evento que combina gastronomia e solidariedade. No dia 12 de abril, a partir das 12h, o Clube Cristóvão Colombo, localizado na Rua Silva Jardim, 165, no bairro São Dimas, será o ponto de encontro da 3ª Churrascada do Bar do Nildo, em Piracicaba-SP.
Gastronomia variada e open food
O evento contará com cardápio open food completo, reunindo diferentes opções para o público. Entre os pratos estão paella caipira, galinhada, arroz de rabada, arroz de cabrito e arroz carreteiro, além de estações com costelão de chão, bife ancho, picanha suína, tender, linguiça, frango e torresmo.
A programação também inclui opções de lanches, como hambúrguer e choripan, além de alternativa para o público vegano, com espaguete vegano.
Música ao vivo e atrações
A festa será embalada por diversas atrações musicais, com destaque para a dupla Ricardo & João Fernando. A programação inclui ainda Pedro Henrique, Banda Via Pública, DJ Klau, Le & Léo, Nando Melo e DJ Palila, garantindo entretenimento ao longo de todo o evento.
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Evento beneficente
A Churrascada do Bar do Nildo tem caráter beneficente, e toda a renda será destinada ao Instituto Céu Azul, fortalecendo projetos sociais e ações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade.
O proprietário do bar, José Nildo Beserra reforça o compromisso com a solidariedade. A iniciativa integra a campanha Dia de Doar Piracicaba, promovida pelo Instituto Céu Azul, que apoia instituições que atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde, esporte e inclusão.
Evento já faz parte do calendário local
Com edições anteriores de sucesso, a churrascada se consolidou como um dos eventos mais aguardados da cidade, reunindo público em um ambiente familiar com música, gastronomia e convivência.
A expectativa é de grande participação, o que amplia o impacto social da ação e fortalece o apoio às entidades beneficiadas.
Serviço
- 3ª Churrascada do Bar do Nildo
- Data: 12 de abril (domingo)
- Horário: a partir das 12h
- Local: Clube Cristóvão Colombo, Rua Silva Jardim, 165 – São Dimas, Piracicaba – SP
- Ingressos: https://tycket.com.br
- Telefone: (19) 99825-5715