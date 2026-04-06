Ainda é segunda-feira, mas já pensando no domingo, Piracicaba entra no clima de expectativa para mais uma edição de um evento que combina gastronomia e solidariedade. No dia 12 de abril, a partir das 12h, o Clube Cristóvão Colombo, localizado na Rua Silva Jardim, 165, no bairro São Dimas, será o ponto de encontro da 3ª Churrascada do Bar do Nildo, em Piracicaba-SP.

Gastronomia variada e open food

O evento contará com cardápio open food completo, reunindo diferentes opções para o público. Entre os pratos estão paella caipira, galinhada, arroz de rabada, arroz de cabrito e arroz carreteiro, além de estações com costelão de chão, bife ancho, picanha suína, tender, linguiça, frango e torresmo.

A programação também inclui opções de lanches, como hambúrguer e choripan, além de alternativa para o público vegano, com espaguete vegano.

Música ao vivo e atrações