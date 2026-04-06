Pouca gente sabe, mas o contato com determinadas lagartas pode ser extremamente perigoso. Espécies do gênero Lonomia, conhecidas como taturanas, são capazes de liberar toxinas que afetam o organismo humano e, em situações mais graves, podem levar à morte.

O único tratamento eficaz é o soro antilonômico, produzido pelo Instituto Butantan, que atua neutralizando o veneno e impedindo a progressão do envenenamento.

Sintomas podem evoluir rapidamente

O contato inicial costuma provocar sinais leves, mas o quadro pode piorar horas depois. Entre os principais sintomas estão: