06 de abril de 2026
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PERIGO SILENCIOSO

Taturana pode matar: veja o que fazer ao encontrar

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Taturana
Taturana

Pouca gente sabe, mas o contato com determinadas lagartas pode ser extremamente perigoso. Espécies do gênero Lonomia, conhecidas como taturanas, são capazes de liberar toxinas que afetam o organismo humano e, em situações mais graves, podem levar à morte.

O único tratamento eficaz é o soro antilonômico, produzido pelo Instituto Butantan, que atua neutralizando o veneno e impedindo a progressão do envenenamento.

Sintomas podem evoluir rapidamente

O contato inicial costuma provocar sinais leves, mas o quadro pode piorar horas depois. Entre os principais sintomas estão:

  • Sensação de queimadura e dor intensa
  • Vermelhidão e leve inchaço
  • Náuseas e mal-estar
  • Dor de cabeça
  • Sangramentos pelo corpo, como gengivas e urina

A evolução para problemas na coagulação sanguínea é o principal fator de risco e exige atendimento médico imediato.

Nunca toque: veja como agir corretamente

Ao encontrar uma taturana ou um grupo de lagartas, a orientação principal é não tocar no animal. O procedimento correto inclui:

Evitar qualquer contato direto
Acionar o Centro de Zoonoses da cidade
Manter distância do local
Nunca tentar remover sem proteção adequada

Caso não seja possível aguardar ajuda especializada, o manuseio só deve ser feito com luvas grossas e ferramentas como pinças longas.

População ajuda no combate e na produção do soro

A colaboração da população é essencial. Em regiões próximas a áreas de mata, moradores costumam identificar focos de lagartas e avisar os serviços de saúde, que fazem a coleta segura.

Esses exemplares são enviados ao Instituto Butantan, onde são utilizados na produção do soro — um processo complexo que depende diretamente do veneno extraído das cerdas das lagartas.

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Como é feito o soro que salva vidas

O Brasil é um dos poucos países que produzem o soro contra o veneno da taturana, ao lado da Colômbia. O processo envolve:

  • Extração do veneno das cerdas
  • Produção de antígenos
  • Imunização de cavalos
  • Coleta de anticorpos no plasma
  • Purificação do soro para uso hospitalar

O medicamento é distribuído pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e já foi utilizado inclusive em casos internacionais.

Atendimento deve ser sempre hospitalar

O soro antilonômico não é vendido ao público e só pode ser aplicado em ambiente médico, com acompanhamento profissional. Em caso de acidente, a recomendação é procurar atendimento imediatamente.

Ciclo do inseto dificulta controle

As taturanas passam por um ciclo completo de metamorfose — ovo, larva, pupa e mariposa — o que torna difícil a criação em cativeiro e aumenta a dependência da coleta em ambiente natural para produção do soro.

Alerta reforçado para áreas urbanas e rurais

Com o aumento de registros em diferentes regiões, especialistas reforçam que a informação e a prevenção são as principais formas de evitar acidentes. Observar árvores, evitar contato e comunicar autoridades são atitudes que podem salvar vidas.

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