Pouca gente sabe, mas o contato com determinadas lagartas pode ser extremamente perigoso. Espécies do gênero Lonomia, conhecidas como taturanas, são capazes de liberar toxinas que afetam o organismo humano e, em situações mais graves, podem levar à morte.
O único tratamento eficaz é o soro antilonômico, produzido pelo Instituto Butantan, que atua neutralizando o veneno e impedindo a progressão do envenenamento.
Sintomas podem evoluir rapidamente
O contato inicial costuma provocar sinais leves, mas o quadro pode piorar horas depois. Entre os principais sintomas estão:
- Sensação de queimadura e dor intensa
- Vermelhidão e leve inchaço
- Náuseas e mal-estar
- Dor de cabeça
- Sangramentos pelo corpo, como gengivas e urina
A evolução para problemas na coagulação sanguínea é o principal fator de risco e exige atendimento médico imediato.
Nunca toque: veja como agir corretamente
Ao encontrar uma taturana ou um grupo de lagartas, a orientação principal é não tocar no animal. O procedimento correto inclui:
Evitar qualquer contato direto
Acionar o Centro de Zoonoses da cidade
Manter distância do local
Nunca tentar remover sem proteção adequada
Caso não seja possível aguardar ajuda especializada, o manuseio só deve ser feito com luvas grossas e ferramentas como pinças longas.
População ajuda no combate e na produção do soro
A colaboração da população é essencial. Em regiões próximas a áreas de mata, moradores costumam identificar focos de lagartas e avisar os serviços de saúde, que fazem a coleta segura.
Esses exemplares são enviados ao Instituto Butantan, onde são utilizados na produção do soro — um processo complexo que depende diretamente do veneno extraído das cerdas das lagartas.
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Como é feito o soro que salva vidas
O Brasil é um dos poucos países que produzem o soro contra o veneno da taturana, ao lado da Colômbia. O processo envolve:
- Extração do veneno das cerdas
- Produção de antígenos
- Imunização de cavalos
- Coleta de anticorpos no plasma
- Purificação do soro para uso hospitalar
O medicamento é distribuído pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e já foi utilizado inclusive em casos internacionais.
Atendimento deve ser sempre hospitalar
O soro antilonômico não é vendido ao público e só pode ser aplicado em ambiente médico, com acompanhamento profissional. Em caso de acidente, a recomendação é procurar atendimento imediatamente.
Ciclo do inseto dificulta controle
As taturanas passam por um ciclo completo de metamorfose — ovo, larva, pupa e mariposa — o que torna difícil a criação em cativeiro e aumenta a dependência da coleta em ambiente natural para produção do soro.
Alerta reforçado para áreas urbanas e rurais
Com o aumento de registros em diferentes regiões, especialistas reforçam que a informação e a prevenção são as principais formas de evitar acidentes. Observar árvores, evitar contato e comunicar autoridades são atitudes que podem salvar vidas.