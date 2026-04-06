A jovem ciclista que morreu em um acidente na Piracicaba-Saltinho, foi identificada como Amanda Alves da Costa, de 28 anos. O caso ocorreu na noite de sábado (4) e segue sob investigação.
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Identificação da vítima
Amanda não resistiu aos ferimentos após colisão, queda e atropelamento enquanto trafegava de bicicleta pela rodovia. A confirmação da identidade foi feita após os procedimentos oficiais.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) após o trabalho da perícia no local do acidente.
Estado de saúde do sobrevivente
O homem que estava com a vítima no momento da ocorrência também foi atingido. Ele sofreu ferimentos graves e permanece internado em estado grave em um hospital de Piracicaba.
Segundo informações médicas, o quadro inspira cuidados e ainda não há previsão de alta. O depoimento dele pode ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.
Investigação continua
As autoridades seguem apurando a dinâmica da ocorrência, considerada complexa. A principal linha de investigação aponta que o casal foi atingido inicialmente por um veículo e, na sequência, a ciclista acabou sendo atropelada novamente por outro carro.
Motoristas envolvidos já prestaram depoimento. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada.
Trecho sob alerta
O local do acidente é conhecido pelo risco elevado, principalmente no período noturno. A falta de estrutura adequada para ciclistas volta a ser questionada após mais um caso fatal.
A investigação prossegue e deve apontar eventuais responsabilidades nos próximos dias.