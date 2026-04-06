A jovem ciclista que morreu em um acidente na Piracicaba-Saltinho, foi identificada como Amanda Alves da Costa, de 28 anos. O caso ocorreu na noite de sábado (4) e segue sob investigação.

Amanda não resistiu aos ferimentos após colisão, queda e atropelamento enquanto trafegava de bicicleta pela rodovia. A confirmação da identidade foi feita após os procedimentos oficiais.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) após o trabalho da perícia no local do acidente.

Estado de saúde do sobrevivente