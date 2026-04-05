06 de abril de 2026
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CENA DRAMÁTICA

Cavalo sem cabeça e patas: Detalhes são investigados pela polícia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Limeira
O caso está sendo investigado pela polícia, após a descoberta chocante na área de mata.
O caso está sendo investigado pela polícia, após a descoberta chocante na área de mata.

 A investigação sobre a descoberta de cavalos mutilados em um canavial na região do bairro Jaguari, em Limeira, na região de Piracicaba avançou neste fim de semana, após a ocorrência que chocou moradores. A Guarda Civil Municipal, responsável pelo primeiro atendimento, segue auxiliando a Polícia Civil na apuração dos fatos.

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Indícios de crime sistemático

Segundo fontes da corporação, além do corpo de um cavalo encontrado em avançado estado de decomposição, a vistoria no local revelou diversos ossos espalhados pelo canavial, incluindo crânios de outros animais, reforçando a suspeita de que o local poderia ser usado como ponto de descarte frequente. “A quantidade de restos mortais e a forma como foram mutilados indicam algo além de um caso isolado, possivelmente um padrão recorrente”, disse um investigador envolvido no caso.

Técnicas de identificação e origem

Entre os sinais analisados pela equipe, chama atenção a presença de marcas de “ferrete” na pele dos animais, técnica tradicional utilizada para indicar propriedade. Isso pode ajudar a Polícia Civil a rastrear a origem dos cavalos e identificar possíveis vítimas de furto ou desaparecimento recente na região.

Possibilidade de ritual ou maus-tratos

Ainda não há confirmação sobre a motivação do crime, mas a severidade das mutilações levanta várias hipóteses, segundo especialistas em crimes ambientais consultados. Casos de violência contra animais em áreas rurais podem envolver crueldade extrema.

A Polícia Civil de Limeira instaurou inquérito para apurar os fatos e identificar os responsáveis. Todos os indícios, incluindo os ossos encontrados e marcas nos animais, serão analisados.

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