A investigação sobre a descoberta de cavalos mutilados em um canavial na região do bairro Jaguari, em Limeira, na região de Piracicaba avançou neste fim de semana, após a ocorrência que chocou moradores. A Guarda Civil Municipal, responsável pelo primeiro atendimento, segue auxiliando a Polícia Civil na apuração dos fatos.
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Indícios de crime sistemático
Segundo fontes da corporação, além do corpo de um cavalo encontrado em avançado estado de decomposição, a vistoria no local revelou diversos ossos espalhados pelo canavial, incluindo crânios de outros animais, reforçando a suspeita de que o local poderia ser usado como ponto de descarte frequente. “A quantidade de restos mortais e a forma como foram mutilados indicam algo além de um caso isolado, possivelmente um padrão recorrente”, disse um investigador envolvido no caso.
Técnicas de identificação e origem
Entre os sinais analisados pela equipe, chama atenção a presença de marcas de “ferrete” na pele dos animais, técnica tradicional utilizada para indicar propriedade. Isso pode ajudar a Polícia Civil a rastrear a origem dos cavalos e identificar possíveis vítimas de furto ou desaparecimento recente na região.
Possibilidade de ritual ou maus-tratos
Ainda não há confirmação sobre a motivação do crime, mas a severidade das mutilações levanta várias hipóteses, segundo especialistas em crimes ambientais consultados. Casos de violência contra animais em áreas rurais podem envolver crueldade extrema.
A Polícia Civil de Limeira instaurou inquérito para apurar os fatos e identificar os responsáveis. Todos os indícios, incluindo os ossos encontrados e marcas nos animais, serão analisados.