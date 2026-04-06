A circulação de quatis em áreas urbanas de Piracicaba tem se intensificado e já preocupa especialistas e autoridades ambientais. O fenômeno, cada vez mais frequente, levanta discussões sobre convivência entre humanos e fauna silvestre, além de riscos à saúde pública e ao equilíbrio ecológico.

De acordo com a Divisão de Proteção Animal, o avanço desses animais para regiões urbanizadas está diretamente ligado à oferta fácil de alimento — fator impulsionado principalmente por ações humanas.

Alimentação irregular é principal causa

O aumento da população de quatis na cidade está associado ao descarte inadequado de resíduos e ao hábito de moradores alimentarem os animais. Com acesso constante a restos de comida, os quatis passam a depender menos de seus instintos naturais, o que favorece sua permanência e reprodução em ambientes urbanos.