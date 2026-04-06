A circulação de quatis em áreas urbanas de Piracicaba tem se intensificado e já preocupa especialistas e autoridades ambientais. O fenômeno, cada vez mais frequente, levanta discussões sobre convivência entre humanos e fauna silvestre, além de riscos à saúde pública e ao equilíbrio ecológico.
De acordo com a Divisão de Proteção Animal, o avanço desses animais para regiões urbanizadas está diretamente ligado à oferta fácil de alimento — fator impulsionado principalmente por ações humanas.
Alimentação irregular é principal causa
O aumento da população de quatis na cidade está associado ao descarte inadequado de resíduos e ao hábito de moradores alimentarem os animais. Com acesso constante a restos de comida, os quatis passam a depender menos de seus instintos naturais, o que favorece sua permanência e reprodução em ambientes urbanos.
Essa mudança de comportamento altera a dinâmica do ecossistema e pode gerar impactos negativos, como competição com outras espécies e desequilíbrios ambientais.
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Riscos à saúde e segurança aumentam
A aproximação entre humanos e animais silvestres não traz apenas impactos ambientais. Especialistas alertam para possíveis riscos à saúde pública, incluindo a transmissão de doenças.
Além disso, há registros de comportamentos mais agressivos, especialmente em situações em que os quatis associam pessoas à oferta de alimento, aumentando o risco de acidentes.
Como evitar a presença de quatis nas cidades
Autoridades reforçam que a prevenção depende diretamente da população. Medidas simples podem reduzir significativamente a presença desses animais em áreas urbanas:
- Evitar alimentar animais silvestres
- Descartar o lixo corretamente
- Utilizar lixeiras com tampas seguras
- Respeitar dias e horários da coleta
Essas ações ajudam a diminuir a atração dos quatis e contribuem para o equilíbrio ambiental.
Monitoramento e controle seguem em avaliação
A Prefeitura de Piracicaba mantém o acompanhamento constante da situação, avaliando estratégias para controlar a presença dos quatis sem comprometer o bem-estar animal.
As ações são adotadas com cautela e baseadas em critérios técnicos, priorizando soluções sustentáveis e seguras para a população.
Convivência consciente é essencial
O avanço dos quatis nas áreas urbanas reforça a importância de práticas responsáveis no dia a dia. A colaboração da população é considerada fundamental para evitar a intensificação do problema e garantir uma convivência mais segura entre humanos e fauna silvestre.