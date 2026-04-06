Especialistas alertam que atitudes simples podem reduzir drasticamente o risco de fraudes em pagamentos por aproximação. Entre as principais recomendações estão:
- Ativar notificações em tempo real no aplicativo do banco
- Monitorar frequentemente o extrato da conta
- Bloquear o cartão imediatamente em caso de suspeita
- Desativar a função por aproximação quando não estiver em uso
- Utilizar carteiras com proteção RFID em locais públicos
Para comerciantes, a orientação é manter maquininhas atualizadas, homologadas e sob supervisão constante, evitando adulterações.
Como os golpes acontecem
Apesar das barreiras tecnológicas, criminosos ainda tentam explorar brechas. Entre as práticas mais comuns estão:
- Uso de maquininhas escondidas em locais com grande circulação
- Aproveitamento de cartões perdidos ou roubados para compras rápidas
- Instalação de dispositivos ilegais em terminais de pagamento
- Tentativas de capturar dados eletrônicos de forma clandestina
Essas ações são limitadas pela curta distância exigida pela tecnologia, mas ainda exigem atenção dos usuários.
Pagamento por aproximação é seguro?
A tecnologia utilizada nos pagamentos contactless é baseada em NFC (comunicação por proximidade) e conta com sistemas de criptografia avançados. Cada transação gera um código único, dificultando a clonagem de dados.
Além disso, bancos e operadoras adotam limites para compras sem senha e monitoram padrões de consumo para identificar atividades suspeitas.
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O que é pagamento por aproximação
O recurso permite realizar compras apenas aproximando o cartão, celular ou smartwatch da maquininha, sem necessidade de inserção ou contato físico.
Esse modelo já está presente em supermercados, farmácias, transporte público e diversos serviços, tornando o pagamento mais rápido e prático.
Informação é a principal defesa
Com o avanço da tecnologia, golpes também evoluem. Por isso, acompanhar atualizações e agir rapidamente diante de qualquer irregularidade é essencial para evitar prejuízos.
Em caso de movimentação suspeita, o recomendado é entrar em contato imediato com a instituição financeira e registrar a contestação.