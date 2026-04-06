06 de abril de 2026
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URGENTE

Aproximação no cartão: riscos e como evitar golpes

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Especialistas alertam que atitudes simples podem reduzir drasticamente o risco de fraudes em pagamentos por aproximação.
Especialistas alertam que atitudes simples podem reduzir drasticamente o risco de fraudes em pagamentos por aproximação.

Especialistas alertam que atitudes simples podem reduzir drasticamente o risco de fraudes em pagamentos por aproximação. Entre as principais recomendações estão:

  • Ativar notificações em tempo real no aplicativo do banco
  • Monitorar frequentemente o extrato da conta
  • Bloquear o cartão imediatamente em caso de suspeita
  • Desativar a função por aproximação quando não estiver em uso
  • Utilizar carteiras com proteção RFID em locais públicos

Para comerciantes, a orientação é manter maquininhas atualizadas, homologadas e sob supervisão constante, evitando adulterações.

Como os golpes acontecem

Apesar das barreiras tecnológicas, criminosos ainda tentam explorar brechas. Entre as práticas mais comuns estão:

  • Uso de maquininhas escondidas em locais com grande circulação
  • Aproveitamento de cartões perdidos ou roubados para compras rápidas
  • Instalação de dispositivos ilegais em terminais de pagamento
  • Tentativas de capturar dados eletrônicos de forma clandestina

Essas ações são limitadas pela curta distância exigida pela tecnologia, mas ainda exigem atenção dos usuários.

Pagamento por aproximação é seguro?

A tecnologia utilizada nos pagamentos contactless é baseada em NFC (comunicação por proximidade) e conta com sistemas de criptografia avançados. Cada transação gera um código único, dificultando a clonagem de dados.

Além disso, bancos e operadoras adotam limites para compras sem senha e monitoram padrões de consumo para identificar atividades suspeitas.

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O que é pagamento por aproximação

O recurso permite realizar compras apenas aproximando o cartão, celular ou smartwatch da maquininha, sem necessidade de inserção ou contato físico.

Esse modelo já está presente em supermercados, farmácias, transporte público e diversos serviços, tornando o pagamento mais rápido e prático.

Informação é a principal defesa

Com o avanço da tecnologia, golpes também evoluem. Por isso, acompanhar atualizações e agir rapidamente diante de qualquer irregularidade é essencial para evitar prejuízos.

Em caso de movimentação suspeita, o recomendado é entrar em contato imediato com a instituição financeira e registrar a contestação.

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