Especialistas alertam que atitudes simples podem reduzir drasticamente o risco de fraudes em pagamentos por aproximação. Entre as principais recomendações estão:

Ativar notificações em tempo real no aplicativo do banco

Monitorar frequentemente o extrato da conta

Bloquear o cartão imediatamente em caso de suspeita

Desativar a função por aproximação quando não estiver em uso

Utilizar carteiras com proteção RFID em locais públicos

Para comerciantes, a orientação é manter maquininhas atualizadas, homologadas e sob supervisão constante, evitando adulterações.

Como os golpes acontecem

Apesar das barreiras tecnológicas, criminosos ainda tentam explorar brechas. Entre as práticas mais comuns estão: