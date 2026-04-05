06 de abril de 2026
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MISTÉRIO E CRUELDADE

Cavalo é encontrado com patas cortadas e cabeça decepada em mata

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Moriente/GCM Limeira
O animal foi encontrado na zona rural de Limeira.
O animal foi encontrado na zona rural de Limeira.

  Uma ocorrência perturbadora mobilizou a Guarda Civil Municipal na tarde de quinta-feira (2), na zona rural de Limeira, na região de Piracicaba. Após denúncia, equipes foram até um carreador de cana próximo à estrada LIM-125, na região do bairro Jaguari, e se depararam com uma cena chocante.

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Animal mutilado e sinais de extrema violência

No local, agentes do Pelotão Ambiental encontraram o corpo de um cavalo em avançado estado de decomposição, com a cabeça e as quatro patas removidas. Os cortes indicam o possível uso de ferramentas como serra, o que reforça a suspeita de ação criminosa com alto grau de crueldade.

Ossadas espalhadas e indício de prática recorrente

Durante a vistoria, os guardas localizaram uma grande quantidade de ossos espalhados pelo canavial, incluindo crânios que podem ser de outros cavalos. Um deles ainda tinha uma corda presa, levantando a hipótese de que o local esteja sendo utilizado como ponto clandestino de descarte de animais de grande porte.

Segundo a corporação, encontrar animais mortos em áreas rurais não é incomum, mas a quantidade de restos mortais e as condições encontradas fogem completamente do padrão.

Suspeita de maus-tratos e possível ritual

Com indícios de maus-tratos severos, não foi descartada a possibilidade de práticas macabras. Um detalhe que pode ajudar na identificação da origem do animal é uma marca de “ferrete” encontrada na pele — técnica usada para indicar propriedade.

A Polícia Civil vai investigar para identificar os responsáveis. O caso segue em apuração e pode envolver crimes ambientais e maus-tratos a animais.

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