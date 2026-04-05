Uma ocorrência perturbadora mobilizou a Guarda Civil Municipal na tarde de quinta-feira (2), na zona rural de Limeira, na região de Piracicaba. Após denúncia, equipes foram até um carreador de cana próximo à estrada LIM-125, na região do bairro Jaguari, e se depararam com uma cena chocante.

No local, agentes do Pelotão Ambiental encontraram o corpo de um cavalo em avançado estado de decomposição, com a cabeça e as quatro patas removidas. Os cortes indicam o possível uso de ferramentas como serra, o que reforça a suspeita de ação criminosa com alto grau de crueldade.

Ossadas espalhadas e indício de prática recorrente

Durante a vistoria, os guardas localizaram uma grande quantidade de ossos espalhados pelo canavial, incluindo crânios que podem ser de outros cavalos. Um deles ainda tinha uma corda presa, levantando a hipótese de que o local esteja sendo utilizado como ponto clandestino de descarte de animais de grande porte.