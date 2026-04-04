A torcida do XV de Piracicaba finalmente teve motivos de sobra para comemorar. Na tarde deste sábado (4), no Estádio Barão da Serra Negra, o Nhô Quim fez bonito na estreia pela Série D do Campeonato Brasileiro, e venceu o Nova Iguaçu por 4 a 1.

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Com um time renovado, organizado e eficiente, o XV mostrou força dentro de casa. Os gols da vitória foram marcados por David Ribeiro, Richard Almeida, Henry e Antônio Gabriel, enquanto Xandinho descontou para a equipe adversária.