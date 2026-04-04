A torcida do XV de Piracicaba finalmente teve motivos de sobra para comemorar. Na tarde deste sábado (4), no Estádio Barão da Serra Negra, o Nhô Quim fez bonito na estreia pela Série D do Campeonato Brasileiro, e venceu o Nova Iguaçu por 4 a 1.
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Com um time renovado, organizado e eficiente, o XV mostrou força dentro de casa. Os gols da vitória foram marcados por David Ribeiro, Richard Almeida, Henry e Antônio Gabriel, enquanto Xandinho descontou para a equipe adversária.
Início equilibrado e reação alvinegra
O confronto começou com o Nova Iguaçu pressionando e criando boas chances. Em uma delas, o goleiro Victor Golas brilhou ao fazer uma defesa difícil em um lance cara a cara, evitando o gol carioca.
Após o susto, o XV se reorganizou e passou a dominar as ações. A resposta veio rápida: David Ribeiro abriu o placar e, pouco depois, Richard Almeida ampliou. Ainda no primeiro tempo, Henry contou com desvio na defesa para marcar o terceiro gol, e levar o time em vantagem confortável para o intervalo.
Queda de ritmo e controle no fim
No começo da etapa final, o ritmo intenso diminuiu e o XV acabou cedendo espaços. O Nova Iguaçu aproveitou e diminuiu com um belo chute de Xandinho, chegando a assustar em outra finalização perigosa.
Mas, as mudanças do técnico Fernando Marchiori surtiram efeito. O time voltou a se impor e fechou a goleada com Antônio Gabriel, após cruzamento de João Marcelo.
Próximo desafio
O próximo compromisso do XV será fora de casa, no próximo filme semana em Bauru, contra o Noroeste, que empatou sem gols com o Sampaio Corrêa na rodada. Antes disso, o alvinegro, sem todos os reforços do Brasileiro, pega o Ituano no Barão, nesta quarta-feira, pela sobrevivência no Paulista A2.
A estreia animadora reacende a esperança da torcida quinzista em uma campanha sólida na Série D.