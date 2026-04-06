A previsão do tempo aponta mudança nas condições climáticas em Piracicaba ao longo desta semana. Depois de dias com tempo mais estável, a tendência é de retorno da chuva na cidade e também em municípios da região.

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De acordo com os dados meteorológicos, uma frente fria deve se formar no Sul do Brasil e avançar em direção ao Sudeste. Esse sistema começa a influenciar o tempo no interior de São Paulo a partir de quarta-feira (8), quando a previsão indica aumento da instabilidade, com pancadas de chuva e possibilidade de temporais.