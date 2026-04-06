A previsão do tempo aponta mudança nas condições climáticas em Piracicaba ao longo desta semana. Depois de dias com tempo mais estável, a tendência é de retorno da chuva na cidade e também em municípios da região.
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De acordo com os dados meteorológicos, uma frente fria deve se formar no Sul do Brasil e avançar em direção ao Sudeste. Esse sistema começa a influenciar o tempo no interior de São Paulo a partir de quarta-feira (8), quando a previsão indica aumento da instabilidade, com pancadas de chuva e possibilidade de temporais.
A mudança deve ser percebida principalmente entre quarta e quinta-feira (9), período em que a chuva pode ocorrer em diferentes momentos do dia. Em alguns casos, os temporais podem vir acompanhados de rajadas de vento e descargas elétricas.
Além da chuva, a chegada da frente fria também deve provocar queda nas temperaturas. A partir de quinta-feira, o ar tende a ficar mais fresco em comparação aos dias anteriores, marcando uma mudança no clima na região.
A orientação é que moradores fiquem atentos às atualizações da previsão do tempo durante a semana, já que as condições podem mudar rapidamente com a aproximação e passagem da frente fria.