Um incêndio registrado na tarde deste sábado (4), chamou a atenção de quem passava pela região central de Piracicaba. O fogo atingiu uma loja de artigos religiosos localizada na rua Dom Pedro I, nas proximidades do Terminal Central.

Populares perceberam a intensa fumaça em um comércio e acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes rapidamente ao local. A ocorrência gerou apreensão entre comerciantes e pedestres que circulavam pela área.

Chamas controladas sem vítimas

De acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado após o trabalho das equipes, que também realizaram o rescaldo para evitar novos focos. Apesar do susto, não houve registro de feridos. Os prejuízos foram apenas materiais.