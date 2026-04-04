06 de abril de 2026
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Incêndio atinge loja de artigos religiosos em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Gabriel Victor
O corpo de bombeiros foi acionado para a contenção do incêndio.
O corpo de bombeiros foi acionado para a contenção do incêndio.

  Um incêndio registrado na tarde deste sábado (4), chamou a atenção de quem passava pela região central de Piracicaba. O fogo atingiu uma loja de artigos religiosos localizada na rua Dom Pedro I, nas proximidades do Terminal Central.

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Fumaça assusta e mobiliza socorro

Populares perceberam a intensa fumaça em um comércio e acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes rapidamente ao local. A ocorrência gerou apreensão entre comerciantes e pedestres que circulavam pela área.

Chamas controladas sem vítimas

De acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado após o trabalho das equipes, que também realizaram o rescaldo para evitar novos focos. Apesar do susto, não houve registro de feridos. Os prejuízos foram apenas materiais.

Causas do incêndio serão investigadas

A área foi isolada para a realização da perícia técnica. As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda não foram esclarecidas e devem ser investigadas.

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