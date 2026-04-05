06 de abril de 2026
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EM PIRACICABA

Morte em Piracicaba: Após batida, ciclista caiu e foi atropelada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
A ciclista morreu e seu companheiro de pedal foi socorrido em estado grave.
A ciclista morreu e seu companheiro de pedal foi socorrido em estado grave.

  A morte violenta de uma ciclista na SP-127, em Piracicaba, na noite deste sábado (4), foi marcada por uma sequência de impactos, que causaram espanto entre motoristas que passaram pelo trecho.

Sequência fatal é investigada

As circunstâncias do acidente são consideradas complexas. A principal hipótese aponta que o casal pedalava pela rodovia quando foi atingido por um carro, sendo lançado ao asfalto.

Na sequência, a mulher acabou atropelada por um segundo veículo, em uma cena descrita como extremamente grave por equipes que atenderam a ocorrência. Ela morreu no local.

A dinâmica exata dessa sucessão de colisões ainda é tratada como ponto-chave da investigação.Os motoristas envolvidos foram ouvidos.

Após o trabalho pericial, o corpo foi transportado ao IML pela funerária.

O homem que estava com a vítima segue internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Piracicaba. O quadro clínico inspira cuidados. Ele pode ser fundamental para esclarecer o caso, caso tenha condições de relatar o ocorrido.

Trecho perigoso e cobrança por segurança

O local do acidente, na ligação entre Piracicaba e Saltinho, já é conhecido pelo alto risco, principalmente à noite. Falta estrutura para ciclistas.

A apuração está em andamento e deve determinar se houve imprudência, falha humana ou outras circunstâncias que contribuíram para o desfecho fatal.

Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada.

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