A morte violenta de uma ciclista na SP-127, em Piracicaba, na noite deste sábado (4), foi marcada por uma sequência de impactos, que causaram espanto entre motoristas que passaram pelo trecho.

Sequência fatal é investigada

As circunstâncias do acidente são consideradas complexas. A principal hipótese aponta que o casal pedalava pela rodovia quando foi atingido por um carro, sendo lançado ao asfalto.