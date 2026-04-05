A morte violenta de uma ciclista na SP-127, em Piracicaba, na noite deste sábado (4), foi marcada por uma sequência de impactos, que causaram espanto entre motoristas que passaram pelo trecho.
Sequência fatal é investigada
As circunstâncias do acidente são consideradas complexas. A principal hipótese aponta que o casal pedalava pela rodovia quando foi atingido por um carro, sendo lançado ao asfalto.
Na sequência, a mulher acabou atropelada por um segundo veículo, em uma cena descrita como extremamente grave por equipes que atenderam a ocorrência. Ela morreu no local.
A dinâmica exata dessa sucessão de colisões ainda é tratada como ponto-chave da investigação.Os motoristas envolvidos foram ouvidos.
Após o trabalho pericial, o corpo foi transportado ao IML pela funerária.
O homem que estava com a vítima segue internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Piracicaba. O quadro clínico inspira cuidados. Ele pode ser fundamental para esclarecer o caso, caso tenha condições de relatar o ocorrido.
Trecho perigoso e cobrança por segurança
O local do acidente, na ligação entre Piracicaba e Saltinho, já é conhecido pelo alto risco, principalmente à noite. Falta estrutura para ciclistas.
A apuração está em andamento e deve determinar se houve imprudência, falha humana ou outras circunstâncias que contribuíram para o desfecho fatal.
Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada.