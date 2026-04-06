Antes de tudo, é essencial analisar detalhadamente os contratos e a evolução da dívida. Especialistas apontam alguns sinais de alerta que podem indicar abusos por parte das instituições financeiras:

Diferença entre o valor contratado e o cobrado

Encargos sem explicação clara

Juros acima da média do mercado

Dificuldade para entender o saldo devedor

Falta de transparência nos cálculos

A comparação das taxas pode ser feita com base em dados divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Documentos essenciais para revisão da dívida

Para investigar possíveis irregularidades, consumidores podem solicitar três documentos-chave: