Antes de tudo, é essencial analisar detalhadamente os contratos e a evolução da dívida. Especialistas apontam alguns sinais de alerta que podem indicar abusos por parte das instituições financeiras:
- Diferença entre o valor contratado e o cobrado
- Encargos sem explicação clara
- Juros acima da média do mercado
- Dificuldade para entender o saldo devedor
- Falta de transparência nos cálculos
A comparação das taxas pode ser feita com base em dados divulgados pelo Banco Central do Brasil.
Documentos essenciais para revisão da dívida
Para investigar possíveis irregularidades, consumidores podem solicitar três documentos-chave:
- Extrato analítico completo do contrato
- Descritivo de Evolução da Dívida (DED)
- Relatório de Informações Bancárias
Os dois primeiros podem ser pedidos diretamente ao banco, enquanto o terceiro está disponível no sistema Registrato, também do Banco Central, com acesso praticamente imediato.
O Relatório de Informações Bancárias é liberado na hora. Já o extrato completo e o DED devem ser fornecidos pelos bancos em até sete dias.
O que esses relatórios revelam
Esses documentos permitem visualizar com precisão:
- Taxas de juros aplicadas
- Histórico do saldo devedor
- Encargos e tarifas cobradas
Com essas informações, o consumidor pode identificar cobranças indevidas e até solicitar revisão de valores pagos.
Passo a passo para contestar abusos
Caso sejam detectadas irregularidades, o caminho recomendado inclui:
- Procurar o banco e registrar a reclamação
- Acionar a ouvidoria da instituição
- Registrar queixa na plataforma Consumidor.gov.br
- Formalizar denúncia ao Banco Central
- Se necessário, ingressar com ação judicial
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Endividamento atinge milhões no Brasil
O cenário é preocupante: cerca de 81 milhões de brasileiros estão inadimplentes, segundo a Serasa. As dívidas de cartão de crédito lideram o ranking, seguidas por contas básicas como energia e água.
Especialistas alertam que recorrer a novos empréstimos para quitar débitos pode agravar ainda mais a situação financeira, criando um ciclo difícil de romper.
Alternativas para reduzir a dívida
Mesmo sem comprovar abusos, há caminhos para aliviar o orçamento:
- Negociação direta com o banco, com descontos que podem chegar a 90%
- Portabilidade de crédito para outra instituição com melhores condições
Essa última opção pode reduzir juros e o valor das parcelas, desde que respeite critérios como prazo e custo total inferiores ao contrato original.