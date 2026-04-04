Após três dias de buscas intensas, foi localizado o corpo de Camila Almeida, de 45 anos, vítima de um acidente que mobilizou equipes de resgate e moradores durante o tempor desta quinta-feira (2), em Piracicaba.

Três dias de buscas no ribeirão

Desde a queda do veículo no Ribeirão do Enxofre, na Avenida Abel Francisco Pereira, no bairro Jaraguá, o trabalho das equipes foi contínuo. O carro, um GM Captiva, chegou a ser encontrado submerso ainda no início das buscas, mas estava vazio, aumentando a angústia sobre o paradeiro da vítima.