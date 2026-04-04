06 de abril de 2026
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DESFECHO TRISTE

VÍDEO: Corpo de Camila é encontrado no rio Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Dani Acorda Piracicaba
Bombeiros encontraram o corpo de Camila Almeida na altura de Ártemis.
Bombeiros encontraram o corpo de Camila Almeida na altura de Ártemis.

  Após três dias de buscas intensas, foi localizado o corpo de Camila Almeida, de 45 anos, vítima de um acidente que mobilizou equipes de resgate e moradores durante o tempor desta quinta-feira (2), em Piracicaba.

Três dias de buscas no ribeirão

Desde a queda do veículo no Ribeirão do Enxofre, na Avenida Abel Francisco Pereira, no bairro Jaraguá, o trabalho das equipes foi contínuo. O carro, um GM Captiva, chegou a ser encontrado submerso ainda no início das buscas, mas estava vazio, aumentando a angústia sobre o paradeiro da vítima.

Mobilização e apoio nas buscas

O Corpo de Bombeiros atuou sem interrupções ao longo do ribeirão, ampliando o perímetro de procura a cada dia. Familiares também participaram ativamente, utilizando embarcações particulares para ajudar nas buscas.

Corpo localizado após dias de espera

O desfecho veio somente três dias depois. O corpo de Camila foi encontrado nas proximidades da ponte de ferro, na região de Artemis, já distante do ponto onde o carro havia caído.

Comoção e investigação

O caso causou forte comoção na cidade. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades, que devem investigar o que levou à queda do veículo no ribeirão.

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