Após três dias de buscas intensas, foi localizado o corpo de Camila Almeida, de 45 anos, vítima de um acidente que mobilizou equipes de resgate e moradores durante o tempor desta quinta-feira (2), em Piracicaba.
Três dias de buscas no ribeirão
Desde a queda do veículo no Ribeirão do Enxofre, na Avenida Abel Francisco Pereira, no bairro Jaraguá, o trabalho das equipes foi contínuo. O carro, um GM Captiva, chegou a ser encontrado submerso ainda no início das buscas, mas estava vazio, aumentando a angústia sobre o paradeiro da vítima.
Mobilização e apoio nas buscas
O Corpo de Bombeiros atuou sem interrupções ao longo do ribeirão, ampliando o perímetro de procura a cada dia. Familiares também participaram ativamente, utilizando embarcações particulares para ajudar nas buscas.
Corpo localizado após dias de espera
O desfecho veio somente três dias depois. O corpo de Camila foi encontrado nas proximidades da ponte de ferro, na região de Artemis, já distante do ponto onde o carro havia caído.
Comoção e investigação
O caso causou forte comoção na cidade. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades, que devem investigar o que levou à queda do veículo no ribeirão.