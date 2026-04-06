O calendário do 13º salário do INSS prevê pagamentos escalonados, o que faz com que parte dos beneficiários receba antes e outros apenas semanas depois.

Segurados que ganham até um salário mínimo — cerca de 23,3 milhões de pessoas — começam a receber já no fim de abril. Já quem recebe acima desse valor, aproximadamente 11,9 milhões, terá os depósitos concentrados entre maio e junho.

Datas do pagamento em 2026

O abono será dividido em duas parcelas, seguindo o padrão adotado nos últimos anos: