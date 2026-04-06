06 de abril de 2026
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Pagamento do 13º do INSS pode ser adiado para maio e junho

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
O calendário do 13º salário do INSS prevê pagamentos escalonados
O calendário do 13º salário do INSS prevê pagamentos escalonados

O calendário do 13º salário do INSS prevê pagamentos escalonados, o que faz com que parte dos beneficiários receba antes e outros apenas semanas depois.

Segurados que ganham até um salário mínimo — cerca de 23,3 milhões de pessoas — começam a receber já no fim de abril. Já quem recebe acima desse valor, aproximadamente 11,9 milhões, terá os depósitos concentrados entre maio e junho.

Datas do pagamento em 2026

O abono será dividido em duas parcelas, seguindo o padrão adotado nos últimos anos:

Primeira parcela: entre 24 de abril e 8 de maio
Segunda parcela: entre 25 de maio e 8 de junho

As datas variam conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Os segurados podem conferir valores e datas por meio do aplicativo e site “Meu INSS”, além da Central 135, que funciona de segunda a sábado.

Impacto bilionário na economia

A antecipação do benefício deve movimentar cerca de R$ 78,2 bilhões na economia brasileira. Desse total, aproximadamente metade será liberada na primeira etapa e o restante na segunda.

A estratégia tem sido repetida desde a pandemia, com o objetivo de estimular o consumo e reforçar a renda das famílias.

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Quem tem direito ao 13º

Recebem o abono beneficiários que tiveram acesso a:

  • Aposentadoria
  • Pensão por morte
  • Auxílio por incapacidade temporária
  • Auxílio-acidente
  • Salário-maternidade
  • Auxílio-reclusão

Por outro lado, benefícios assistenciais, como o BPC e a Renda Mensal Vitalícia, não entram no pagamento.

Pagamento antecipado gera dúvidas

Apesar da liberação antecipada em relação ao calendário tradicional, que costuma ocorrer no segundo semestre, o cronograma ainda causa confusão entre segurados, especialmente aqueles que esperavam receber os valores já em abril.

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