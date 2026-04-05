O domingo (5) começou sob um clima de profunda tristeza em Piracicaba. Familiares e amigos se reuniram para prestar as últimas homenagens a Camila de Almeida, de 43 anos, cuja trajetória foi lembrada pelo carinho dedicado à família e pela presença constante na vida de quem a cercava.

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O sepultamento ocorreu nesta manhã, no Cemitério Parque da Ressurreição, reunindo pessoas próximas em uma cerimônia marcada por silêncio, lágrimas e gestos de apoio. O sentimento coletivo evidenciava o impacto da perda de uma mulher descrita como acolhedora e batalhadora, de uma forma tão brusca e inusitada.