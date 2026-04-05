O domingo (5) começou sob um clima de profunda tristeza em Piracicaba. Familiares e amigos se reuniram para prestar as últimas homenagens a Camila de Almeida, de 43 anos, cuja trajetória foi lembrada pelo carinho dedicado à família e pela presença constante na vida de quem a cercava.
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O sepultamento ocorreu nesta manhã, no Cemitério Parque da Ressurreição, reunindo pessoas próximas em uma cerimônia marcada por silêncio, lágrimas e gestos de apoio. O sentimento coletivo evidenciava o impacto da perda de uma mulher descrita como acolhedora e batalhadora, de uma forma tão brusca e inusitada.
Acidente durante temporal chocou moradores
A tragédia teve início na última quinta-feira (2), quando um forte temporal atingiu a cidade. Camila voltava do trabalho com seu carro e, de acordo com informações, acabou perdendo o controle do veículo após se deparar com uma tampa de bueiro tomada de água na via. O carro caiu no Córrego do Enxofre, em um momento registrado por câmeras de segurança.
O caso mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção da população, especialmente pela gravidade das condições climáticas no dia do acidente.
Buscas mobilizam força-tarefa
As operações de busca foram intensas e envolveram o Corpo de Bombeiros, com apoio de viaturas, embarcação e profissionais especializados. Durante dois dias, familiares acompanharam as buscas com esperança, enquanto a cidade acompanhava o desdobramento do caso.
No sábado (4), o corpo foi localizado nas proximidades da Ponte de Ferro de Artemis, a alguns quilômetros do local do acidente. A identificação foi feita por um familiar, o que tornou o momento ainda mais doloroso para todos os envolvidos.
Legado de cuidado e dedicação à família
Camila deixa marido, três filhos, netos, mãe e irmãs. Para quem convivia com ela, ficam as lembranças de uma mulher simples, dedicada e profundamente ligada à família.
Em meio ao luto, moradores de Piracicaba manifestam solidariedade e transformam a dor em reconhecimento por uma vida marcada por afeto e dedicação.