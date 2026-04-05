06 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
COLISÃO FATAL

Mulher morre em colisão de carro e 'bike' na Piracicaba-Saltinho

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1/arq
O acidente fatal aconteceu na rodovia Cornélio Pires, em Piracicaba.
O acidente fatal aconteceu na rodovia Cornélio Pires, em Piracicaba.

  Uma ciclista morreu e um homem foi socorrido em estado crítico após um acidente envolvendo dois carros na noite deste sábado (4), na rodovia Cornélio Pires, que liga Piracicaba a Saltinho.

Acidente na rodovia Piracicaba-Saltinho

De acordo com as primeiras informações, o casal pedalava pela via quando foi atingido por um veículo. Com o impacto, ambos caíram na pista. Na sequência, a mulher acabou sendo atropelada por um segundo carro que trafegava pelo local.

Atendimento e resgate das vítimas

Equipes de socorro foram acionadas rapidamente. O ciclista ferido foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Piracicaba. Já a mulher não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local do acidente.

Investigação das causas

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica, que realizaram os primeiros levantamentos na cena. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML pelo serviço funerário da região.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários