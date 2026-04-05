Uma ciclista morreu e um homem foi socorrido em estado crítico após um acidente envolvendo dois carros na noite deste sábado (4), na rodovia Cornélio Pires, que liga Piracicaba a Saltinho.

Acidente na rodovia Piracicaba-Saltinho

De acordo com as primeiras informações, o casal pedalava pela via quando foi atingido por um veículo. Com o impacto, ambos caíram na pista. Na sequência, a mulher acabou sendo atropelada por um segundo carro que trafegava pelo local.