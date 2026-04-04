Um novo rompimento em uma adutora comprometeu o abastecimento de água em cerca de 40 bairros da região Norte de Piracicaba nesta sexta-feira (3). O problema atingiu milhares de moradores e exigiu mobilização emergencial das equipes do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae).

A falha na tubulação ocorreu na rua Ricardo Melotto, no bairro Santa Teresinha. Com o novo incidente, o funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Balbo, localizada no Parque Piracicaba, foi interrompido temporariamente

Entre as áreas afetadas estão bairros como Vila Sônia, Vila Industrial, Santana, Santa Olímpia, Parque Orlanda, Monte Rey, Vale do Sol, Gran Park, Javary e Bela Vista, além de outras regiões próximas.

Equipes atuam em reparo emergencial