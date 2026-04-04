Um novo rompimento em uma adutora comprometeu o abastecimento de água em cerca de 40 bairros da região Norte de Piracicaba nesta sexta-feira (3). O problema atingiu milhares de moradores e exigiu mobilização emergencial das equipes do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae).
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Abastecimento prejudicado em bairros da zona Norte
A falha na tubulação ocorreu na rua Ricardo Melotto, no bairro Santa Teresinha. Com o novo incidente, o funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Balbo, localizada no Parque Piracicaba, foi interrompido temporariamente
Entre as áreas afetadas estão bairros como Vila Sônia, Vila Industrial, Santana, Santa Olímpia, Parque Orlanda, Monte Rey, Vale do Sol, Gran Park, Javary e Bela Vista, além de outras regiões próximas.
Equipes atuam em reparo emergencial
De acordo com o Semae, os trabalhos começaram por volta das 10h, com a substituição da tubulação danificada. A previsão inicial era concluir o serviço até o fim da tarde de sexta-feira, permitindo a retomada gradual do abastecimento ao longo da noite.
A normalização completa do sistema deve ocorrer até a manhã de sábado (4), conforme a evolução dos reparos e a estabilização da rede.
Histórico recente agrava situação
O novo rompimento acontece menos de 24 horas após um problema semelhante no mesmo local. Na quinta-feira (2), uma adutora de 300 milímetros já havia se rompido, exigindo intervenção que se estendeu da noite até a madrugada de sexta-feira.
Após a conclusão do conserto anterior, o sistema começou a se recuperar, mas voltou a apresentar falha por volta das 9h30, interrompendo novamente o abastecimento.
Orientação é economizar água
Diante do cenário, a autarquia orienta os moradores que possuem reservatórios a utilizarem a água de forma consciente até que o fornecimento seja totalmente restabelecido.
O Semae também pediu compreensão da população diante dos transtornos causados pelas ocorrências consecutivas, destacando que as equipes seguem trabalhando para minimizar os impactos.