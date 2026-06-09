A concessionária Eixo SP deve iniciar nos próximos meses as obras do Contorno de São Pedro, projeto viário que prevê investimento de aproximadamente R$ 300 milhões e cerca de 19 quilômetros de extensão. A intervenção será implantada na região da SP-304, Rodovia Geraldo de Barros.

O objetivo da obra é desviar o tráfego da área urbana de São Pedro e Águas de São Pedro, principalmente o fluxo de veículos de carga e de motoristas que utilizam a rodovia para deslocamentos de longa distância.

De acordo com a concessionária, a implantação do contorno busca reduzir os impactos do trânsito pesado nos trechos urbanos, contribuindo para a diminuição de congestionamentos e da circulação de caminhões dentro das cidades.