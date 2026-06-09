A concessionária Eixo SP deve iniciar nos próximos meses as obras do Contorno de São Pedro, projeto viário que prevê investimento de aproximadamente R$ 300 milhões e cerca de 19 quilômetros de extensão. A intervenção será implantada na região da SP-304, Rodovia Geraldo de Barros.
O objetivo da obra é desviar o tráfego da área urbana de São Pedro e Águas de São Pedro, principalmente o fluxo de veículos de carga e de motoristas que utilizam a rodovia para deslocamentos de longa distância.
De acordo com a concessionária, a implantação do contorno busca reduzir os impactos do trânsito pesado nos trechos urbanos, contribuindo para a diminuição de congestionamentos e da circulação de caminhões dentro das cidades.
Saiba mais:
- Virada no tempo: chuva forte chega a Piracicaba nesta semana
- Morte suspeita após queda do 14º andar mobiliza polícia
O projeto integra o programa de modernização e ampliação da malha rodoviária administrada pela Eixo SP, responsável pela operação de mais de 1,2 mil quilômetros de rodovias sob supervisão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).
Antes do início das obras, a concessionária realizará um plantão de atendimento à população na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, das 13h às 17h, em um posto de combustíveis localizado no km 189 da SP-304, nas proximidades de Águas de São Pedro.
Durante o atendimento, equipes técnicas estarão disponíveis para prestar esclarecimentos sobre o traçado da obra, desapropriações, questões ambientais, etapas de execução e processos de licenciamento.
O projeto do Contorno de São Pedro vem sendo discutido desde 2024, quando foi realizada audiência pública para apresentação e debate dos impactos ambientais e das características da implantação. Na ocasião, foram apresentados estudos prevendo a construção de novas pistas para melhorar a circulação de veículos na região.
Segundo a concessionária, a obra deverá reorganizar o tráfego regional, facilitar o transporte de cargas e ampliar a ligação entre áreas industriais, turísticas e rurais dos municípios atendidos pela SP-304.
A expectativa também é reduzir a presença de caminhões nos trechos urbanos de São Pedro e Águas de São Pedro, alterando a distribuição do fluxo de veículos que atualmente passa pelas áreas centrais das cidades.
Fonte: EixoSP