Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (2) suspeito de envolvimento em um roubo a residência em Piracicaba. A ação criminosa terminou com a recuperação de armas, dinheiro, joias e um cofre levado pelos assaltantes.

De acordo com a Polícia Militar, três indivíduos invadiram uma casa no bairro Nova Piracicaba e renderam uma idosa que estava sozinha no imóvel. Apesar do susto, a vítima não foi amarrada. Ela relatou que não possuía a chave do cofre, já que o proprietário da residência estava fora da cidade.

Os criminosos fugiram levando um cofre com joias, quantia em dinheiro e armas de fogo pertencentes ao acervo de um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).

Fuga com veículos e cerco policial