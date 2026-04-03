Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (2) suspeito de envolvimento em um roubo a residência em Piracicaba. A ação criminosa terminou com a recuperação de armas, dinheiro, joias e um cofre levado pelos assaltantes.
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Crime mobiliza polícia
De acordo com a Polícia Militar, três indivíduos invadiram uma casa no bairro Nova Piracicaba e renderam uma idosa que estava sozinha no imóvel. Apesar do susto, a vítima não foi amarrada. Ela relatou que não possuía a chave do cofre, já que o proprietário da residência estava fora da cidade.
Os criminosos fugiram levando um cofre com joias, quantia em dinheiro e armas de fogo pertencentes ao acervo de um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).
Fuga com veículos e cerco policial
Após o crime, os suspeitos utilizaram duas caminhonetes — uma Fiat Toro e uma VW Amarok — para escapar. Durante as buscas, um dos veículos foi localizado em Piracicaba, o que ajudou a polícia a traçar o possível trajeto dos envolvidos.
Com base nas informações, equipes intensificaram o patrulhamento na região e identificaram que a Amarok havia seguido em direção a Limeira.
Suspeito é localizado e confessa participação
O suspeito foi abordado na região central de Limeira, após demonstrar comportamento suspeito ao notar a presença policial. Durante a revista, os agentes encontraram um celular e uma chave de veículo.
Questionado, ele confessou participação no crime e indicou onde o carro utilizado na fuga estava estacionado.
Cofre e armas são recuperados
No local informado, a polícia encontrou a caminhonete e, dentro dela, diversos itens ligados ao roubo. Na caçamba, estavam: um cofre roubado, uma espingarda calibre .22 com luneta, uma espingarda de pressão calibre 5.5, um bipé e um revólver de airsoft.
Também foram apreendidos objetos usados na ação criminosa, como uma máquina de choque e peças de roupa.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial de Piracicaba, onde permanece à disposição da Justiça. Os veículos utilizados no crime e todo o material apreendido foram encaminhados para perícia.
A polícia segue em busca dos outros dois suspeitos envolvidos no assalto.