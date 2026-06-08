Depois de um fim de semana marcado por temperaturas baixas e sensação de frio intenso, os moradores de Piracicaba devem se preparar para mudanças no tempo ao longo desta semana. A previsão indica manhãs ainda frias nos próximos dias, mas com aumento gradual da nebulosidade e retorno das chuvas a partir de quarta-feira (10).
O primeiro fim de semana de junho registrou algumas das temperaturas mais baixas do ano em diversas regiões do Sudeste e Centro-Oeste do país. Em Piracicaba, a queda nos termômetros foi sentida principalmente durante as noites e madrugadas, levando muitos moradores a manterem casacos e cobertores por perto.
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Frio marcou o início de junho
A onda de frio que atingiu o Brasil foi provocada pela combinação de uma massa de ar polar remanescente da passagem de uma frente fria e a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o interior do país.
O fenômeno favoreceu a perda de calor durante a madrugada, resultando em temperaturas abaixo dos 10°C em diversas cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
No estado paulista, Campos do Jordão registrou 2,2°C, uma das menores marcas do país. Em Minas Gerais, os termômetros chegaram a temperaturas negativas, com destaque para Delfim Moreira, que registrou -3°C.
Como fica o tempo em Piracicaba?
Em Piracicaba, o sol ainda predomina no início da semana, mas a mudança nas condições atmosféricas deve trazer chuva nos próximos dias.
A previsão aponta possibilidade de pancadas isoladas na noite de quarta-feira, com volume estimado em 0,2 milímetro. Já na quinta-feira, o tempo deve permanecer instável durante todo o dia, com acumulado próximo de 14 milímetros.
Na sexta-feira, a chuva continua, principalmente durante a manhã, com previsão de aproximadamente 8,7 milímetros de precipitação.
Temperaturas sobem gradualmente
Apesar das manhãs geladas, a tendência é de elevação gradual das temperaturas ao longo da semana. Segundo a Climatempo, os termômetros devem variar entre mínimas de 7°C e máximas de 27°C.
Com o aumento da nebulosidade e o retorno das chuvas, as noites deixam de ser tão frias quanto as registradas nos últimos dias. Ainda assim, a amplitude térmica permanece elevada, com diferenças que podem chegar a 10°C entre as temperaturas mínimas e máximas.