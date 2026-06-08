Depois de um fim de semana marcado por temperaturas baixas e sensação de frio intenso, os moradores de Piracicaba devem se preparar para mudanças no tempo ao longo desta semana. A previsão indica manhãs ainda frias nos próximos dias, mas com aumento gradual da nebulosidade e retorno das chuvas a partir de quarta-feira (10).

O primeiro fim de semana de junho registrou algumas das temperaturas mais baixas do ano em diversas regiões do Sudeste e Centro-Oeste do país. Em Piracicaba, a queda nos termômetros foi sentida principalmente durante as noites e madrugadas, levando muitos moradores a manterem casacos e cobertores por perto.

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Frio marcou o início de junho