As buscas pela motorista desaparecida após um acidente durante forte temporal mobilizam equipes de resgate, e entram no terceiro dia em Piracicaba. O caso envolve a diarista Camila Almeida, de 45 anos, que caiu com o carro no Córrego do Enxofre na tarde da quinta-feira (2).

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