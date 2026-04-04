As buscas pela motorista desaparecida após um acidente durante forte temporal mobilizam equipes de resgate, e entram no terceiro dia em Piracicaba. O caso envolve a diarista Camila Almeida, de 45 anos, que caiu com o carro no Córrego do Enxofre na tarde da quinta-feira (2).
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Buscas entram no terceiro dia com operação ampliada
O Corpo de Bombeiros iniciou o terceiro dia de buscas neste sábado (4), com equipes atuando de forma intensiva ao longo do córrego e também no Rio Piracicaba, onde o curso d’água deságua. A operação começou ainda nas primeiras horas da manhã, por volta das 6h, com equipes especializadas.
De acordo com os bombeiros, o trabalho exige atenção redobrada devido à força da correnteza registrada no momento do acidente. As chuvas intensas aumentaram significativamente o volume de água, o que dificulta a localização.
Carro foi encontrado vazio após temporal
O veículo de Camila foi localizado horas depois do acidente, preso sob uma ponte a cerca de dois a três quilômetros do ponto onde ela perdeu o controle. No interior do carro, não havia ninguém.
Segundo os socorristas, sinais como o vidro aberto, airbags acionados e a chave ainda na ignição indicam que a motorista estava no veículo no momento da queda. A ausência da vítima levou as equipes a concentrarem esforços ao longo do curso do córrego e, posteriormente, no rio.
Família acompanha buscas
Familiares e amigos acompanham de perto o trabalho das equipes de resgate. A cada atualização, cresce a apreensão, mas a esperança de encontrar Camila com vida permanece.
As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.
Uma testemunha relatou que a tampa de um bueiro estaria solta, provocando um forte jato de água, o que pode ter contribuído para o acidente.
O Córrego do Enxofre possui cerca de seis quilômetros de extensão até desaguar no Rio Piracicaba. Com o aumento do volume de água no momento do temporal, a correnteza pode ter arrastado a vítima por uma longa distância, ampliando a área de buscas.
Apesar das dificuldades, os bombeiros mantém as operações em ritmo intenso.