Uma parceria entre poder público e iniciativa privada garantiu um importante reforço para a infraestrutura do Lar dos Velhinhos de Piracicaba. A instituição recebeu na semana passada, um transformador de energia elétrica de 45 KVA, equipamento avaliado em aproximadamente R$ 46 mil, que contribuirá para melhorar o atendimento prestado a mais de 400 idosos.

A doação foi viabilizada pela empresa Embraplan após articulação da Prefeitura de Piracicaba, por meio do prefeito Helinho Zanatta, do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) e da Câmara Municipal.

Melhoria garante mais segurança energética

A instalação do novo transformador ficará sob responsabilidade da empresa QLuz Materiais Elétricos. Os trabalhos começaram na quarta-feira (4) e a expectativa é de que o equipamento esteja em funcionamento nos próximos dias.