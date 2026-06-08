Uma parceria entre poder público e iniciativa privada garantiu um importante reforço para a infraestrutura do Lar dos Velhinhos de Piracicaba. A instituição recebeu na semana passada, um transformador de energia elétrica de 45 KVA, equipamento avaliado em aproximadamente R$ 46 mil, que contribuirá para melhorar o atendimento prestado a mais de 400 idosos.
A doação foi viabilizada pela empresa Embraplan após articulação da Prefeitura de Piracicaba, por meio do prefeito Helinho Zanatta, do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) e da Câmara Municipal.
Melhoria garante mais segurança energética
A instalação do novo transformador ficará sob responsabilidade da empresa QLuz Materiais Elétricos. Os trabalhos começaram na quarta-feira (4) e a expectativa é de que o equipamento esteja em funcionamento nos próximos dias.
A chegada da nova estrutura representa um avanço significativo para a instituição, que enfrentava dificuldades para atender a demanda energética de parte de suas instalações.
Economia permitirá novos investimentos
De acordo com a direção do Lar dos Velhinhos, a entidade precisava recorrer frequentemente ao uso de geradores para garantir o fornecimento de energia em mais de 30 residências localizadas dentro do complexo, especialmente nos horários de maior consumo.
O custo operacional chegava a cerca de R$ 600 a cada cinco horas de funcionamento dos equipamentos.
Com a instalação do transformador, os recursos antes destinados a essa despesa poderão ser direcionados para melhorias no atendimento aos idosos, incluindo a aquisição de roupas, itens de conforto e outras necessidades da instituição.
Atendimento beneficia centenas de idosos
Atualmente, o Lar dos Velhinhos atende mais de 400 pessoas idosas. Deste total, 142 moradores são assistidos por meio de convênio social mantido com a Prefeitura de Piracicaba.
A iniciativa reforça a importância da união entre setor público, empresas e entidades assistenciais para garantir melhores condições de atendimento à população idosa do município.
Parceria fortalece trabalho centenário
Reconhecido pelo trabalho social desenvolvido há mais de um século, o Lar dos Velhinhos desempenha papel fundamental na assistência e acolhimento de idosos em Piracicaba.
A nova estrutura energética deve proporcionar mais segurança, estabilidade no funcionamento das instalações e melhores condições para que a instituição continue oferecendo atendimento de qualidade aos seus moradores.