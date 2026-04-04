Uma discussão entre adolescentes terminou em violência grave na tarde desta quinta-feira (2), em Rio Claro, na região de Piracicaba. Dois irmãos, de 15 e 17 anos, ficaram feridos após serem atacados com golpes de faca na saída de uma escola estadual no bairro Jardim Novo 1.

De acordo com informações da Polícia Militar, o conflito teria sido motivado por provocações envolvendo familiares. Um dos jovens, de 15 anos, se desentendeu com outro estudante, de 14, após comentários ofensivos direcionados à mãe. A troca de insultos evoluiu para ameaças ao longo do dia.

Após sair da escola, o adolescente pediu apoio ao irmão mais velho, de 17 anos. Foi nesse momento que o agressor teria aguardado a vítima do lado de fora para dar início ao ataque.

Ataque deixou dois feridos