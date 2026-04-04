06 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA ESCOLAR

Estudante e irmão são esfaqueados em saída de escola

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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A briga e o esfaqueamento aconteceu na saída da escola.
A briga e o esfaqueamento aconteceu na saída da escola.

  Uma discussão entre adolescentes terminou em violência grave na tarde desta quinta-feira (2), em Rio Claro, na região de Piracicaba. Dois irmãos, de 15 e 17 anos, ficaram feridos após serem atacados com golpes de faca na saída de uma escola estadual no bairro Jardim Novo 1.

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Confusão começou com ofensas familiares

De acordo com informações da Polícia Militar, o conflito teria sido motivado por provocações envolvendo familiares. Um dos jovens, de 15 anos, se desentendeu com outro estudante, de 14, após comentários ofensivos direcionados à mãe. A troca de insultos evoluiu para ameaças ao longo do dia.

Após sair da escola, o adolescente pediu apoio ao irmão mais velho, de 17 anos. Foi nesse momento que o agressor teria aguardado a vítima do lado de fora para dar início ao ataque.

Ataque deixou dois feridos

Segundo o relato policial, o estudante suspeito desferiu ao menos quatro facadas contra o jovem de 15 anos, atingindo a região do abdômen. Ao tentar intervir, o irmão mais velho também foi ferido, sofrendo um golpe no braço esquerdo.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. O adolescente mais velho precisou ser transferido para a Santa Casa, onde passou por atendimento especializado com ortopedista. Ambos permanecem em estado estável.

Suspeito fugiu após o crime

O autor do ataque, que também estuda na mesma unidade escolar, foi identificado pelas autoridades, mas conseguiu fugir antes da chegada da polícia. Ele deixou o local acompanhado por um responsável e, até o momento, não foi localizado.

A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo à tentativa de homicídio e encaminhada à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

Apoio psicológico será oferecido

Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que os alunos envolvidos receberão acompanhamento no retorno às aulas. A escola contará com suporte de profissionais do programa Psicólogos nas Escolas, voltado ao atendimento emocional de estudantes em situações de crise.

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