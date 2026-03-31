Recentemente uma mãe e líder comunitária de Piracicaba questionou ao JP o tempo de atendimento oferecido ao filho, de 19 anos, no Centro Dia da APAE Piracicaba. A instituição informou que a frequência dos usuários é definida após avaliação técnica e que o serviço não costuma oferecer atendimento integral todos os dias da semana, funcionando normalmente em meio período e em dias alternados.
Segundo a mãe, o jovem, diagnosticado com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, precisaria permanecer mais tempo nas atividades, pois as terapias e oficinas contribuem para o desenvolvimento. Atualmente, ele participa das atividades alguns dias por semana, no período da manhã.
O que é o Centro Dia
O Centro Dia é um serviço da APAE de quatro horas por dia alternados em manhã e tarde, voltado ao atendimento de adultos de 18 a 59 anos com deficiência ou algum grau de dependência, que necessitam de apoio durante o dia. O objetivo do serviço é evitar o isolamento social, estimular o desenvolvimento motor e cognitivo, promover a convivência social e oferecer suporte às famílias responsáveis pelos usuários, mas não é especificamente uma terapia.
Atividades e acompanhamento
No Centro Dia são realizadas atividades como oficinas de capoeira, dança, arteterapia, atividades pedagógicas e rodas de conversa, sempre com acompanhamento de profissionais da instituição para mais de quarenta assistidos.
A coordenadora do Centro Dia, Flaviana Aparecida Pinto, acompanha as atividades desenvolvidas com os assistidos nos períodos da manhã e da tarde.
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Frequência depende de avaliação técnica
De acordo com Flaviana, cada usuário passa por uma avaliação da equipe técnica, que define quantos dias por semana ele frequentará o serviço, de acordo com a necessidade individual, vulnerabilidade social e a disponibilidade de vagas.
A assistente social Margarete Gomes explica que o trabalho também envolve orientação às famílias e encaminhamentos dentro da rede pública de saúde quando necessário.
Serviço de apoio e convivência
Margarete frisa que o Centro Dia funciona como um serviço de apoio às famílias e de convivência para os usuários, oferecendo atividades e acompanhamento durante parte do dia, mas não substitui a responsabilidade familiar e nem funciona como atendimento integral diário para nenhum usuário, no máximo, mais dias podem surgir a depender da disponibilidade de vagas.