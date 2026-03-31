Recentemente uma mãe e líder comunitária de Piracicaba questionou ao JP o tempo de atendimento oferecido ao filho, de 19 anos, no Centro Dia da APAE Piracicaba. A instituição informou que a frequência dos usuários é definida após avaliação técnica e que o serviço não costuma oferecer atendimento integral todos os dias da semana, funcionando normalmente em meio período e em dias alternados.

Segundo a mãe, o jovem, diagnosticado com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, precisaria permanecer mais tempo nas atividades, pois as terapias e oficinas contribuem para o desenvolvimento. Atualmente, ele participa das atividades alguns dias por semana, no período da manhã.

O que é o Centro Dia

O Centro Dia é um serviço da APAE de quatro horas por dia alternados em manhã e tarde, voltado ao atendimento de adultos de 18 a 59 anos com deficiência ou algum grau de dependência, que necessitam de apoio durante o dia. O objetivo do serviço é evitar o isolamento social, estimular o desenvolvimento motor e cognitivo, promover a convivência social e oferecer suporte às famílias responsáveis pelos usuários, mas não é especificamente uma terapia.

Atividades e acompanhamento