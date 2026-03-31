Os contribuintes de Piracicaba poderão acessar o carnê do IPTU 2026 a partir de abril, tanto pela internet quanto pelo modelo impresso entregue nas residências. A Prefeitura informou que a versão digital estará disponível no portal oficial já no início do mês, enquanto a entrega física será feita pelos Correios na segunda quinzena de abril. A primeira parcela vence em 30 de abril.

Ao todo, cerca de 226 mil carnês devem ser disponibilizados aos proprietários de imóveis no município neste ano.

IPTU 2026 terá acesso online e entrega em casa

A disponibilização do carnê pela internet permite que o contribuinte emita o documento antecipadamente, consulte valores e realize o pagamento sem precisar aguardar a entrega pelos Correios. Mesmo com a versão digital, o envio do carnê impresso continuará sendo realizado normalmente nas residências.