Os contribuintes de Piracicaba poderão acessar o carnê do IPTU 2026 a partir de abril, tanto pela internet quanto pelo modelo impresso entregue nas residências. A Prefeitura informou que a versão digital estará disponível no portal oficial já no início do mês, enquanto a entrega física será feita pelos Correios na segunda quinzena de abril. A primeira parcela vence em 30 de abril.
Ao todo, cerca de 226 mil carnês devem ser disponibilizados aos proprietários de imóveis no município neste ano.
IPTU 2026 terá acesso online e entrega em casa
A disponibilização do carnê pela internet permite que o contribuinte emita o documento antecipadamente, consulte valores e realize o pagamento sem precisar aguardar a entrega pelos Correios. Mesmo com a versão digital, o envio do carnê impresso continuará sendo realizado normalmente nas residências.
A medida busca facilitar o acesso ao imposto e reduzir problemas como atrasos ou extravio de correspondências.
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Aumento do IPTU está ligado à atualização da Planta de Valores
O IPTU 2026 será o primeiro após a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), que estava sem revisão desde 2011. A atualização atende recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e faz parte da adequação do município às regras da Reforma Tributária.
Com a revisão, o aumento médio do IPTU previsto para 2026 é de 21,5%. A mudança recalculou o valor venal dos imóveis, que é a base utilizada para o cálculo do imposto.
Apesar do aumento médio, a Prefeitura informou que nem todos os imóveis terão aumento elevado. Parte dos imóveis terá redução no valor do imposto, enquanto outros terão reajustes menores e graduais ao longo dos próximos anos.
Como ficaram os valores do IPTU
Segundo os dados do município, milhares de imóveis terão alterações diferentes no valor do imposto. Uma parte terá redução média no IPTU, enquanto outros terão aumentos pequenos ao longo do ano. Apenas uma pequena parcela dos imóveis terá reajustes mais elevados, principalmente propriedades de maior valor.
A correção dos valores será aplicada de forma gradual ao longo de três anos, para reduzir o impacto financeiro aos contribuintes.
Descontos para pagamento à vista
Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única poderão receber descontos no IPTU. O abatimento varia conforme a situação do contribuinte junto ao município e se há débitos de anos anteriores.
Quem não pagar o IPTU dentro do prazo estará sujeito a juros de 1% ao mês e multas progressivas conforme o tempo de atraso. O débito também pode ser inscrito na Dívida Ativa, gerar negativação do CPF e resultar em processo de execução fiscal.
Para onde vai o dinheiro do IPTU
Os recursos arrecadados com o imposto são utilizados para financiar serviços públicos municipais, como saúde, educação, iluminação pública, programas sociais, merenda escolar, medicamentos, obras e manutenção da cidade.