25 de maio de 2026
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TALARICO 'NÃO'

Homem 'mete bala' em carro de ex-namorado da amiga em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial.
Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial.

  Uma festa de aniversário no bairro Água Branca, em Piracicaba, terminou em pânico e correria neste fim de semana após um homem, tomado pela fúria, abrir fogo contra o carro do ex-namorado de sua amiga.

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Segundo informações registradas no Plantão Policial, a confusão começou após a vítima, durante a comemoração e diante dos convidados, proferir ofensas graves e chamar o suspeito de “talarico”.

Revoltado com a situação, o homem deixou o local, buscou uma arma de fogo e retornou minutos depois. Sem pensar duas vezes, ele efetuou diversos disparos contra o veículo do desafeto, causando medo e desespero entre as pessoas que participavam da festa.

Apesar da violência da ação, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que agora investiga a autoria dos disparos e a motivação completa da briga.

 O que era para ser uma noite de comemoração acabou virando caso de polícia em Piracicaba.

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