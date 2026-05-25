Segundo informações registradas no Plantão Policial, a confusão começou após a vítima, durante a comemoração e diante dos convidados, proferir ofensas graves e chamar o suspeito de “talarico”.

Uma festa de aniversário no bairro Água Branca, em Piracicaba, terminou em pânico e correria neste fim de semana após um homem, tomado pela fúria, abrir fogo contra o carro do ex-namorado de sua amiga.

Revoltado com a situação, o homem deixou o local, buscou uma arma de fogo e retornou minutos depois. Sem pensar duas vezes, ele efetuou diversos disparos contra o veículo do desafeto, causando medo e desespero entre as pessoas que participavam da festa.

Apesar da violência da ação, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que agora investiga a autoria dos disparos e a motivação completa da briga.

O que era para ser uma noite de comemoração acabou virando caso de polícia em Piracicaba.