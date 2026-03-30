Posicionamento da instituição

A coordenadora do Centro Dia, Flaviana Aparecida Pinto, explicou que o atendimento segue critérios técnicos e disponibilidade de vagas. Segundo ela:

“O horário dele e das 7h às 11h para as atividades do Centro Dia. O Centro Dia período integral é somente para casos vulneráveis que não é o caso dela. São casos de violência, abandono, casos que chegam pelo ministério público pela rede socioassistencial. Na avaliação conversamos com ela sobre os dias. Seriam 3x por semana com possibilidade de aumentar pra 5x. Ele é autista e estamos no processo de adaptação. Infelizmente não tenho vaga para o período da tarde e sim de manhã no momento. Explicamos para ela: assim que surgisse uma vaga eu passaria ele para o período da tarde. O Centro Dia não é escola não é obrigatório todos os dias. Nós avaliamos com a equipe multidisciplinar o que é melhor para o atendido."

Debate sobre atendimento especializado

O caso levanta discussões sobre a oferta e organização dos serviços voltados a pessoas com deficiência no município. Enquanto a família busca ampliação do atendimento, a instituição reforça que o acompanhamento é definido conforme avaliação técnica e capacidade de atendimento.