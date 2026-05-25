A Prefeitura de Piracicaba informa que a emissão do carnê do IPTU 2026 pode ser realizada normalmente pelo site oficial do município: piracicaba.sp.gov.br.

O sistema apresentou instabilidade nesta segunda-feira, 25/05, devido ao alto volume de acessos simultâneos, mas as equipes técnicas atuaram para restabelecer o serviço e normalizar o acesso da população. Filas se formaram no Centro Cívico.

Os contribuintes que ainda tiverem dificuldade para emitir ou imprimir o carnê também podem procurar atendimento presencial no setor de Atendimento ao Cidadão, localizado no T2 do prédio da Prefeitura.