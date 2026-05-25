25 de maio de 2026
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SISTEMA LENTO

IPTU: Prefeitura amplia horário de atendimento até as 18h

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
O sistema apresentou instabilidade nesta segunda-feira, 25/05, devido ao alto volume de acessos
O sistema apresentou instabilidade nesta segunda-feira, 25/05, devido ao alto volume de acessos

A Prefeitura de Piracicaba informa que a emissão do carnê do IPTU 2026 pode ser realizada normalmente pelo site oficial do município: piracicaba.sp.gov.br.

O sistema apresentou instabilidade nesta segunda-feira, 25/05, devido ao alto volume de acessos simultâneos, mas as equipes técnicas atuaram para restabelecer o serviço e normalizar o acesso da população. Filas se formaram no Centro Cívico.

Os contribuintes que ainda tiverem dificuldade para emitir ou imprimir o carnê também podem procurar atendimento presencial no setor de Atendimento ao Cidadão, localizado no T2 do prédio da Prefeitura.

Para ampliar o suporte à população até o vencimento da primeira parcela e da cota única, a administração municipal estenderá o horário de atendimento entre amanhã, terça-feira, 26/05, e sexta-feira, 29/05, das 8h às 18h. A equipe responsável pelos atendimentos também foi reforçada para garantir mais agilidade e orientação aos contribuintes.

REDUÇÃO PARA MAIS DE 60% DOS IMÓVEIS 

A atualização dos boletos ocorre após decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, que cassou a liminar relacionada à nova legislação do imposto.

Em razão do prazo reduzido causado pela indefinição judicial, excepcionalmente neste ano não haverá tempo hábil para a entrega dos carnês pelos Correios.

Dessa forma, os contribuintes devem acessar o portal da Prefeitura para emitir o documento de pagamento, disponível em formato com código de barras e também por QR Code. Neste ano, o IPTU poderá ser parcelado excepcionalmente em até oito vezes, com vencimentos entre maio e dezembro.

Os valores passam a seguir a Lei Complementar 474/2025, responsável pela atualização da Planta Genérica de Valores (PGV). A medida resultou em redução do valor do IPTU para cerca de 60% dos imóveis da cidade.

O novo modelo amplia os benefícios para quem mantém os tributos em dia. O desconto para pagamento à vista pode chegar a 15%, sendo 5% referentes à cota única e mais 10% para contribuintes sem débitos com o município. Na legislação anterior, o desconto máximo era de 5%.

A atualização da Planta Genérica de Valores corrige uma defasagem histórica de aproximadamente 15 anos sem revisão, promovendo maior equilíbrio e justiça tributária, conforme a evolução urbana e imobiliária do município.

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