De acordo com o artigo 181, inciso IX, do CTB, é proibido estacionar diante de guia rebaixada destinada à entrada e saída de veículos. A infração é considerada média, com multa de R$ 130,16, quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possibilidade de remoção do veículo.

Muitos motoristas conhecem infrações como estacionar em fila dupla ou ocupar vagas reservadas sem autorização. No entanto, outra situação comum nas ruas também pode resultar em penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB): parar em frente a garagens.

A regra vale para garagens residenciais e comerciais, independentemente de o portão estar aberto ou fechado no momento da fiscalização. O que caracteriza a infração é a existência do meio-fio rebaixado no local.

Segundo a legislação, não é necessário que o proprietário do imóvel acione a fiscalização para que a multa seja aplicada. Caso um agente de trânsito identifique o veículo estacionado em frente ao acesso da garagem, a autuação pode ocorrer imediatamente.

Apesar de a via pública ser de uso coletivo, o CTB estabelece que o acesso de veículos às garagens deve permanecer livre. Isso significa que o morador não possui exclusividade sobre a vaga em frente ao imóvel, mas o espaço destinado à entrada e saída de veículos precisa ser preservado.